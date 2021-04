Kdyby Vrána gól nedal, asi bych vám musel lhát, žertoval trenér Detroitu

Jaká? „Gól Jakubovi pomůže, aby se uklidnil a setřásl ze sebe tlak. Nesoudili bychom ho za to, že nedal gól, hodnotili bychom celou jeho hru, ale samozřejmě platí, že pokud přichází jako gólový hráč a hned se prosadí, o dost lépe se mu teď bude dýchat. Byl to pro něj velký moment,“ myslí si Blashill.

Vrána se prosadil ve druhé třetině jen pár momentů poté, co vyjel z trestné lavice. Tam ho trenér poslal odsloužit týmový trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

„Trochu jsem se bál, že kdyby došlo na hru čtyř proti čtyřem, že mi bude chybět, ale chtěl jsem, aby po uplynutí trestů ihned skočil za Filipem Zadinou a Dylanem Larkinem na led,“ vysvětlil Blashill, proč poslal pykat zrovna Vránu. „Vyšlo to náramně.“

Vskutku. Obránce Chicaga Duncan Keith totiž na konci přesilové hry vyslal na brankáře z levé strany krapet lajdáckou střelu, kterou bez problému zachytil mladý obránce Gustav Lindström.

To už byl 25letý Vrána venku z trestné lavice a bleskově rozmital nohy, neboť mu vzápětí přišla od Lindströma nahrávka přes celé hřiště do úniku. Vrána se ocitl v situaci, kterou velmi dobře zná a v níž vyniká. Mezi kruhy vyslal nechytatelnou střelu do horního růžku branky nad gólmanovu vyrážečku.

Podívejte se na Vránův gól:

„Ten gól ho moc povzbudí, celý tým je za něj rád,“ řekl krátce k Vránovi spoluhráč Troy Stecher.



Vrána nakonec v celém zápase strávil na ledě bez tří sekund sedmnáct minut. To je nejvíc od 20. března, ve Washingtonu dostával průměrně čtrnáctiminutový prostor. Dvakrát také usedl mezi zdravé náhradníky, trenér Capitals s ním nebyl spokojený a Vrána zase s ním.

Nic na tom nezměnila ani vysoká úspěšnost českého křídla, ve 39 zápasech nastřádal 25 bodů a patřil mezi nejproduktivnější hráče celého Washingtonu.

A tak přišla výměna do Detroitu.„Jakub byl naštvaný a nespokojený, přel se s trenéry, a tak jsme se rozešli,“ prohlásil manažer klubu Brian MacLellan.

„Je trochu frajírek, ale má velkou šanci se u nás prosadit,“ řekl později zkušený detroitský skaut Vladimír Havlůj. „Má slabiny v bránění a určité potíže s nevyrovnaností výkonů, možná mu chybí kapka pokory, potřebuje pochopit, že se prostě MUSÍ vracet a odmakat každý zápas. Záleží jen na něm, jak se uvede.“

Mimochodem, Vránu Capitals draftovali v roce 2014 jako celkovou třináctku, o dvě místa před současným kapitánem Red Wings Dylanem Larkinem. Zatímco Vrána v NHL nasbíral za 285 zápasů 158 bodů a v roce 2018 vyhrál Stanley Cup, Larkin má za 430 utkání 288 bodů a play off si zahrál jen v roce 2016, kdy s Detroitem po pěti zápasech s Tampou vypadl.

Vrána v prvním zápase trenéra Detroitu potěšil. „Není jednoduché přijít do nového systému, je jasné, že nebudete od začátku perfektní, ale co je důležité, on i nově příchozí Richard Pánik dřeli. Odvedli dobrou práci,“ chválil Blashill.

„Jakubovo zakončení je kvalitní, existuje důvod, proč ho Capitals draftovali tak vysoko, určitě může zaplnit místo v prvních dvou útocích,“ řekl kouč Blashill.

Vrána k Detroitu řekl toto: „Red Wings jsou historicky velký klub, mají jméno a pro mě je čest za ně hrát. Když mi volal manažer Steve Yzerman, trochu mě to šokovalo, ale zároveň jsem se nadchnul. Je skvělé, že mi někdo věří.“