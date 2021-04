Vrána premiéru ozdobil gólem, trefil se i Voráček a Pastrňák asistoval

Hokejisté Detroitu se naladili na vítěznou vlnu. Po dvou překvapivých výhrách z ledu silné Caroliny (5:4SN a 3:1) uspěli i ve čtvrteční domácí partii proti Chicagu. Třikrát v řadě Red Wings vyhráli poprvé od listopadu 2019.

Na výsledku 4:1 nad Blackhawks, v jejichž dresu byl na ledě u všech čtyř inkasovaných branek hvězdný Patrick Kane, se rozdílovou trefou podílel i český útočník Jakub Vrána (16:57, 1+0, +1, 3 střely), jenž do klubu na začátku týdne zamířil výměnou z Washingtonu.

Běžela 29. minuta, když se skvělý bruslař vracel do hry z trestné lavice. Obránce Gustav Lindström jej přihrávkou poslal do brejku a ten Vrána suverénně zakončil střelou na vyrážečku brankáře Kevina Lankinena - 2:1 pro Red Wings. Záhy na to se podruhé v utkání prosadil Troy Stecher a poslední slovo si vzal střelou do prázdné klece v 59. minutě Michael Rasmussen.

Společně s debutantem Vránou, jenž operoval na křídle druhé formace, výhru slavili i Filip Zadina (15:54, +/-: 0, 5 střel) a Filip Hronek (23:01, +1). Naopak zklamaní do kabin odcházeli hostující forvardi Dominik Kubalík (16:13, -1, 4 střely) s Davidem Kämpfem (11:05, +/-: 0, 2 střely).

V pensylvánském derby na ledě Pittsburghu se v řádné hrací době body dělily za remízu 1:1. Domácí proti Philadelphii poslal do vedení v 26. minutě kapitán Sidney Crosby. Hvězdný útočník jen pár vteřin před vstřelením branky ze střídačky za hry chytil od kustoda novou hůl a po akci Krise Letanga s ní úspěšně dorážel za záda Cartera Harta.

Hosté se dočkali vyrovnání až v 42. minutě, kdy z mezikruží zamířil mezi betony brankáře Tristana Jarryho český reprezentant Jakub Voráček (19:57, 1+0, +1, 1 střela). Rozhodnout tak nakonec musely až samostatné nájezdy, v jejichž druhé sérii Sean Couturier efektivním zakončením bekhendem předčil domácího Crosbyho.

Výsledky:

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Góly:

03:41 Galchenyuk (Marner, Tavares)

26:47 Tavares (Spezza, Robertson) Góly:

10:45 Ehlers (Pionk, Dubois)

11:12 Connor (Scheifele, Pionk)

13:54 Scheifele (Connor)

45:34 Ehlers

59:23 Connor Sestavy:

J. Campbell (14. Rittich) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner (A), Tavares (C), Galchenyuk – I. Michejev, Kerfoot, Hyman – Simmonds, Engvall, J. Thornton – Spezza, Brooks, Robertson. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), Poolman, Forbort, Pionk, Heinola, DeMelo – Connor, Scheifele (A), Copp – Stastny, Dubois, Ehlers – Perreault, Lowry, Appleton – Harkins, N. Thompson, Lewis. Rozhodčí: Pollock, Markovic – Shewchyk, Cherrey.

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Góly:

00:47 Trouba (Blackwell, Zibanejad)

06:39 R. Lindgren (Panarin, Fox)

12:00 Panarin (R. Strome, Blackwell)

32:56 Panarin (R. Strome, Blackwell) Góly:

Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Br. Smith, Hájek – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Blackwell, R. Strome, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Kravcov, B. Howden, Rooney. Sestavy:

Blackwood (Dell) – P. K. Subban, T. Smith, Severson (A), R. Murray, Butcher, Siegenthaler – Šarangovič, J. Hughes, Kuokkanen – A. Johnsson, Hischier (C), Wood (A) – N. Merkley, M. McLeod, M. Malcev – Tyce Thompson, J. Boqvist, Studenič. Rozhodčí: Pochmara, Rehman – Sericolo, Fournier Počet diváků: 1 688

Washington Capitals Washington Capitals : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Góly:

19:37 Orlov (Oshie)

29:59 Mantha (Carlson, Bäckström) Góly:

18:50 S. Reinhart (Cozens, Jokiharju)

21:36 Olofsson

25:42 Mittelstadt (Bjork)

33:23 Bjork (Cozens)

59:17 Tage Thompson (Asplund) Sestavy:

Vaněček (34. C. Anderson) – Carlson (A), Orlov, J. Schultz, Dillon, Jensen, Chára – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Mantha – Sprong, Eller, Sheary – Hathaway, Dowd, Hagelin. Sestavy:

Tokarski (Houser) – Ristolainen (A), Bryson, Jokiharju, Dahlin, C. Miller, Irwin – Olofsson, S. Reinhart (A), Skinner – Tage Thompson, Mittelstadt, Asplund – Ruotsalainen, Cozens, Bjork – Okposo (A), Eakin, Rieder. Rozhodčí: South, Hanson – Gawryletz, Tobias

Boston Bruins Boston Bruins : New York Islanders New York Islanders 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Góly:

01:49 Marchand (Bergeron, Reilly)

17:55 C. Smith (Krejčí, McAvoy)

41:52 Hall (Pastrňák)

58:24 Marchand (Pastrňák) Góly:

22:56 Zajac (Barzal, Eberle) Sestavy:

T. Rask (Swayman) – McAvoy, Lauzon, Ahcan, Reilly, Clifton, J. Zbořil – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – DeBrusk, Coyle, N. Ritchie – Wagner, Lazar, Kuraly. Sestavy:

Varlamov (I. Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, A. Greene, Dobson – Eberle, Barzal, Zajac – Josh Bailey (A), B. Nelson (A), Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Palmieri – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí: L’Ecuyer, Hebert – Nagy, MacPherson Počet diváků: 2 191

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

25:04 Crosby (Letang, Dumoulin) Góly:

41:24 Voráček (P. Myers)

Couturier Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin (A), Ceci, Matheson, Marino, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Zucker, J. Carter, McCann – Rodrigues, Blueger, Aston-Reese – Lafferty, Jankowski, Sceviour. Sestavy:

Hart (Elliott) – Braun, Provorov, Hägg, Sanheim, P. Myers, Gostisbehere – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Laczynski, K. Hayes, Laughton – Voráček (A), Giroux (C), Konecny – Allison, Patrick, Lindblom. Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Suchánek, Schrader Počet diváků: 4 672

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0) Góly:

33:28 Killorn (Vasilevskij)

49:57 Colton (Sergačjov, Coleman)

60:54 Hedman (Killorn) Góly:

15:13 Hörnqvist (Wennberg, Nutivaara)

47:13 Duclair (Huberdeau, Nutivaara) Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Černák, Hedman (A), D. Savard, McDonagh (A), L. Schenn, Sergačjov – Barre-Boulet, B. Point, Palát – Colton, Cirelli, Killorn (A) – Coleman, Gourde, Goodrow – M. Joseph, T. Johnson, Maroon. Sestavy:

Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Forsling, Gudas, Yandle (A), Montour, Nutivaara – N. Gusev, Barkov (C), Marchment – Duclair, Wennberg, Huberdeau (A) – Tippett, Lammikko, Vatrano – Hörnqvist, Wallmark, Acciari. Rozhodčí: Brenk, O'Rourke – Murray, Alphonso Počet diváků: 3 800

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Góly:

18:26 Foegele (J. Staal, Mrázek)

20:14 A. Svečnikov (D. Hamilton, Slavin)

25:34 Trocheck (Pesce, Nečas)

57:22 Aho (Trocheck, A. Svečnikov) Góly:

49:30 Haula (Sissons, Harpur) Sestavy:

Mrázek (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Bean – Fast, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Martinook (A) – Foegele, J. Staal (C), Niederreiter – Geekie, Lorentz, Paquette. Sestavy:

Saros (Rinne) – Benning, Josi (C), Ellis (A), Ekholm (A), Harpur, Davies – Grimaldi, Johansen, Arvidsson – Kunin, Mikael Granlund, Järnkrok – Cousins, Haula, R. Pitlick – Jeannot, Sissons, Trenin. Rozhodčí: Sutherland, O’Donnell – Daisy, Pancich Počet diváků: 4987

Dallas Stars Dallas Stars : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Góly:

36:42 Gurjanov (Dickinson)

38:01 Heiskanen (Oleksiak, Dickinson)

48:46 Gurjanov (Lindell, J. Klingberg)

55:08 Pavelski (Hintz, Robertson) Góly:

07:16 Roslovic (Del Zotto, Grigorenko) Sestavy:

Oettinger (Chudobin) – Lindell (A), J. Klingberg, Oleksiak, Heiskanen, Vatanen, Hanley – Robertson, Hintz, Pavelski (A) – Kero, Ja. Benn (C), Gurjanov – Cogliano, Faksa, Comeau – Dickinson, Dowling, Gardner. Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Del Zotto, S. Jones (A), Gavrikov, Harrington, Kukan, Peeke – Grigorenko, Roslovic, Atkinson (A) – Bjorkstrand, Domi, Laine – Robinson, Texier, Dalpe – Matteau, Sherwood, Dunne. Rozhodčí: Hebert, McCauley – Flemington, Gibbons Počet diváků: 4 201