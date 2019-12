Ten, který sebral rekord Vokounovi. Pittsburgh má v bráně naději

Jarry věděl, že tahle série nebude trvat věčně. Přesto může být spokojený. Udržel totiž čisté konto dlouhých 177 minut a 15 vteřin v kuse. Přepsal tím maximum, jež držel Vokoun. Ten v roce 2013 neinkasoval 173 minut a 6 vteřin.

Série mohla být ještě delší, vše se vyvíjelo dobře. Pittsburgh v utkání s Montrealem vedl od třetí minuty 1:0. Jenže ve druhé třetině šel do oslabení a Jarry kapituloval z hole slovenského útočníka Tomáše Tatara. Ten mimochodem vstřelil svůj desátý gól v sezoně, později přidal asistenci a pomohl k vítězství svého týmu 4:1. Celkově si tak letošní osobní bilanci vylepšil na 27 bodů (10+17) ve 31 zápasech.

Čtyřiadvacetiletý kanadský gólman však po utkání smutný nebyl. „Z rekordu mám samozřejmě radost, je to super. Člověka by vůbec nenapadlo, že může na něco podobného dosáhnout. Bylo by hezké, kdybychom ještě vyhráli, ale nedá se nic dělat. Pokusíme se příště.“

Jarry během zmiňované série, jež se rozprostřela do čtyř utkání, zneškodnil celkem 82 střel. Dvakrát za sebou udržel čisté konto, což před ním dokázal v Pittsburghu naposledy Marc-Andre Fleury v roce 2015. Cení si hlavně nuly proti úřadujícím šampionům ze St. Louis. I díky tomu byl vyhlášený druhou hvězdou uplynulého týdne NHL.

A především vládne oběma základním statistikám v NHL. První je v průměru inkasovaných gólů na zápas (dostává 1,92 branky na utkání) a logicky vládne i tabulce procentuální úspěšnosti zákroků, kterou drží na krásném čísle 94,3.

Výrazně si tak říká o větší šance v brance Penguins a doufá, že o něm začne trenér i vedení přemýšlet jako o gólmanovi, jenž by se mohl stát v budoucnu klubovou jedničkou. V této sezoně zatím odchytal 12 duelů, jeho kolega Matt Murray nastoupil ke 21 duelům.