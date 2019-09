Dvoubodová premiéra? Mám z Gudase radost, řekl kouč Washingtonu

„Jestli to byl dneska speciální večer? Na sto procent,“ zareagoval Gudas bez zaváhání, když ho po zápase obklopili zámořští novináři. Už z výrazu bylo poznat, že má radost.

Gudas byl u dvou gólů Washingtonu, Mrázek se podílel na čistém kontě Denní zpravodajství z přípravy na NHL

Není divu, není to žádný střelec. Ve 416 duelech, které stihl nasbírat v NHL, se trefil čtyřiadvacetkrát. Ani bodů nesbírá přespříliš, na kontě jich má celkově 105. „Situace na ledě prostě tak vyplynula, puk zůstal před bránou a bylo potřeba, aby ho tam někdo doklepl. Jsem za to šťastný,“ vykládal Gudas.

Aby ne, vždyť je to především defenzivní obránce, jehož hlavním úkolem je uhlídat největší hvězdy soupeře. A k tomu navrch přidat agresivitu, aby si udržoval respekt. Hodně pozitivní zprávou je, že má velkou důvěru trenéra Todda Reirdena: v utkání strávil na ledě bez pěti vteřin 21 minut, víc kouč svěřil jen Dmitriji Orlovovi.

„Učím se a zjišťuju, co se ode mě čeká. První dny jsme pracovali na tom, jak hrát ve středním pásmu, na forčekingu a tak. Spousta věcí je nová, obzvlášť pro mě. Ale znají mě a vědí, jaký jsem typ hráče,“ popisoval Gudas svou premiéru v novém dresu.

Podívejte se na Gudasův gól:

Vyprávěl, jak se mu nyní trochu změnila role. „Zatímco ve Philadelphii jsem byl jeden z nejzkušenějších, tady to bude trošku něco jiného, protože jsou tu samí vítězové Stanley Cupu. Což je pro mě dobré - aspoň se budu moct víc soustředit sám na sebe.“



Ač byl Gudas z letní nečekané výměny nešťastný, ve Washingtonu pochopitelně hovořil pozitivně. O tom, jak jsou Capitals roky jedním z nejlepších týmu v NHL, jak se těší, že bude součástí tak úspěšného klubu a že se bude snažit odvést to nejlepší, co v něm je.

„Bylo zvláštní jít po tak dlouhé době do jiné kabiny, ale kluci mě přijali výborně. Je tu hodně Čechů a Slováků, to je také příjemné. Čeká mě trošku jiný hokej než ve Philadelphii, ale budu se muset přizpůsobit. Na druhou stranu to nebudou až tak velké změny. Jsem defenzivní bek, takže svůj styl měnit nebudu. Jen se přizpůsobím systému.“

Trenér Reirden byl s Gudasovým výkonech proti St. Louis spokojený a měl radost, že se prosadil i gólově. V přípravě se vykrystalizuje sestava, ukáže se, s kým nakonec bude český pořízek stabilně hrát v obranné dvojici. „Máme na to ještě pár zápasů, abychom se sehráli, takže je dost času pracovat na chemii,“ poznamenal Gudas.

Ten se musel ve Washingtonu vzdát svého oblíbeného čísla 3, na dresu má nyní 33. „Věděl jsem, že trojku má Nick Jensen, který je tu dýl. Je to jenom číslo. Jasně, byl jsem smutný, že nemůžu mít trojku, ale i třiatřicítka je dobrá,“ culil se devětadvacetiletý bek.

Mnohem důležitější je pro něj vědomí, že má teď mnohem větší šanci dosáhnout na týmový úspěch.