Jaškin míří zpátky do NHL. Jednáme s několika týmy, říká jeho agent

O Jaškinově návratu do zámoří se hovoří už delší dobu. A není divu: v KHL prožil dvě fantastické sezony, během nichž nastřílel 82 gólů. V té první jich dal v základní části 31 a letos potvrdil, že to nebyla náhoda - v 59 zápasech se trefil 38x a stal se nejlepším kanonýrem soutěže. Dařilo se mu i v play off.

Ruská média už referovala, že se dokonce dohodl na roční smlouvě s Arizonou, tuto informaci však jeho agent Allain Roy dementoval. „Coyotes jsou jedním z týmů, se kterými jednáme, ale rozhodnutí ještě nepadlo,“ řekl zámořským novinářům.

Jaškin si mezitím čistí hlavu na dovolené v Dubaji a nechává věci volně plout. „Dobíjím baterky,“ napsal k fotce z pláže u zapadajícího slunce.

Pár týdnů předtím už stihl oznámit trenérovi reprezentace Filipu Pešánovi, že letos nepojede na mistrovství světa. Oficiálním důvodem byly zdravotní problémy, kvůli nimž mu prý dokonce hrozil operační zákrok.

Je však jasné, že důležitým aspektem rozhodnutí byla také obava, aby se před podpisem smlouvy nezranil. To by zhatilo jeho přestup do NHL a nikdo se nemůže divit, že po povedené dvouletce v Dynamu Moskva nechce riskovat. V 28 letech je to totiž s velkou pravděpodobností jeho poslední šance.

Hraje se také o výši kontraktu, která z velké míry určí také jeho postavení v novém týmu. Jaškin už nechce připustit, aby byl v NHL hráčem na hraně sestavy jako ve obou předchozích angažmá v St. Louis a Washingtonu.

Jeho podmínkou je být členem prvních dvou formací a dostávat prostor na přesilových hrách. I proto je logičtější, že se ozývají kluby jako Arizona a nikoli celky s nejvyššími ambicemi, které mají elitní pozice obsazené většími hvězdami.

Jaškin má v KHL platný kontrakt i pro příští sezonu, kde patří k nejlépe placeným hokejistům. Ten však obsahuje výstupní klauzuli pro NHL. A jeho dokázat, že na ni má.