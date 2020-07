Záhadný konec manažera v NHL: necelý týden před restartem sezony

Dělat takový rozruch před nejdůležitější fází sezony není obvyklé. K Chaykově konci mohlo dojít kdykoli během čtyřměsíční pauze způsobené koronavirem. Došlo na něj ale až nyní. Tajemně a bez bližších podrobností. Navíc těsně před play off, na nějž Arizona tak dlouho čekala.

„Klub je zklamán jeho krokem a také načasováním. Přišlo ve chvíli, kdy se Coyotes připravují na první účast ve vyřazovacích bojích od roku 2012. Chayka se rozhodl odejít ze silného a konkurenceschopného mužstva se zapáleným realizačním týmem a od příznivců Arizona Coyotes, nejlepších fanoušků v NHL,“ uvedla Arizona v prohlášení.

Oficiální vyjádření bývají obvykle smířlivá, zde je cítit velká zloba. Podle některých indicií zámořských novinářů však Chayka, jenž se stal nejmladším generálním manažerem v historii NHL (jmenován byl ve 26 letech, nyní je mu 30), výpověď nepodal dobrovolně, nýbrž byl odejit.

Zatím se neví, co provedl. Jisté je, že jeho pozice silně zeslábla teprve v posledních týdnech. Ten uplynulý už ale každopádně nebyl přitomen na týmových srazech a trénincích, nereagoval na zprávy agentů a situaci nekomentoval ani klub.

Že rozhodnutí o konci nebylo z jeho hlavy, svědčí i svědectví několika zdrojů, že nebyl pozvaný na večeři s největší týmovou hvězdou Taylorem Hallem. Na ní se řešila jeho budoucnost, protože mu po sezoně končí kontrakt.

O lecčems také vypovídají Chaykova slova, které pronesl po stanovisku Arizony: „Poslední čtyři roky jsem si užil nejvíc ve svém životě. V Arizoně jsem pracoval ze všech sil, aby Coyotes mohli pomýšlet na Stanley Cup. Moc bych si přál, abych s týmem mohl být v Edmontonu. To se bohužel kvůli majiteli stalo nemožným.“

Důvody neshod s majitelem Alexem Meruelem se však nedozvíte. „To je vše, co k tomu v tuto chvíli řeknu. Podrobnosti se možná dozvíte v budoucnu. Do té doby přeju Arizoně hodně štěstí,“ vzkázal Chayka, jenž měl v klubu platnou smlouvu do roku 2024.

Teď ho na pozici generálního manažera nahrazuje jeho asistent Steve Sullivan. Arizona k tomu uvedla: „Má plnou důvěru celého klubu včetně majitelů, exekutivního vedení, hokejistů i trenérů. Klub nebude záležitost dále komentovat a chce se soustředit na boje ve Stanley Cupu.“

Arizona se v jeho předkole utká s Nashvillem. Chayka bude vše sledovat maximálně jen v televizi. Série hraná na tři vítězství startuje v neděli 2. srpna. Šestačtyřicetiletý Sullivan byl před loňským nástupem do Arizony tři roky generálním manažerem záložního celku Tucson v AHL. Jako hráč absolvoval v NHL přes tisíc zápasů a nasbíral 747 bodů.