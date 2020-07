NHL ožije přípravnými zápasy, kluby míří do pořadatelských měst

Program restartu NHL Přípravné zápasy: 28. července:

22:00, Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

02:00, Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs

04:30, Calgary Flames - Edmonton Oilers 29. července:

18:00, Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

20:30, Minnesota Wild - Colorado Avalanche

22:00, Washington Capitals - Carolina Hurricanes

00:30, Chicago Blackhawks - St. Louis Blues

02:00, New York Rangers - New York Islanders

04:30, Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 30. července:

22:00, Dallas Stars - Nashville Predators

01:00, Columbus Blue Jackets - Boston Bruins

04:00, Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights

Rozšiřené Play off od 1. srpna: 1) Kvalifikační dvojice pro 1. kolo play off: Série se hrají na tři vítězné zápasy (při remíze po řádné hrací době platí pravidla pro play off - hraje se do vítězného gólu). Východní konference:

Carolina Hurricanes (Mrázek, Nečas) - New York Rangers (Hájek, Chytil)

New York Islanders (Škarek) - Florida Panthers

Pittsburgh Penguins (Simon - listina zraněných) - Montreal Canadiens

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets Západní konference:

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks (Kubalík, Kämpf)

Nashville Predators - Arizona Coyotes

Calgary Flames (Rittich) - Winnipeg Jets

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2) Zápasy o pořadí v nasazení pro 1. kolo play off: Čtyři elitní týmy z každé konference z dlouhodobé fáze sezony proti sobě sehrají zápasy (každý tak nastoupí třikrát) s pravidly ze základní části (při remíze bude nastavený čas a případné samostatné nájezdy). Při rovnosti bodů o pořadí rozhodne procentuální úspěšnost zisku bodů ze základní části. Od 1. kola play off se již bude hrát klasicky na čtyři vítězné zápasy. Východní konference:

Boston Bruins (Vladař, Zbořil, Krejčí, Pastrňák, O. Kaše)

Tampa Bay Lightning (Rutta, Palát)

Washington Capitals (Vaněček, Gudas, Kempný, Vrána)

Philadelphia Flyers (Voráček) Západní konference:

St. Louis Blues

Colorado Avalanche (Francouz)

Vegas Golden Knights (Nosek)

Dallas Stars (Faksa)