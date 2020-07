Jen si na Stanley Cup počkej, Kanado. Pomůže dlouhý půst utnout covid-19?

Hokejová mánie. Musíte vědět, kdy a kam můžete jít, vysvětluje Plekanec Poslední dobou se mu ozývají novináři z Montrealu. Pro Canadiens točil vzpomínkové video, dostal i pozvánku na natáčení podcastu. Ačkoli Tomáše Plekance dělí z Brna od Montrealu oceán, dva roky a šest časových pásem, drnčící telefon mu dává znamení: Blíží se restart NHL! „Lidi z Montrealu si rádi připomínají, jak jsme před deseti lety v sedmých zápasech vyřadili Washington a Pittsburgh,“ vysvětluje věrná ikona Montrealu. Právě Pittsburgh v úvodní sérii o Stanley Cup Plekancovi následníci vyzvou, jejich pouť do play off vlastně dokonale vystihuje prapodivnost a nevyzpytatelnost hokejové doby. Pýcha frankofonních obyvatel Kanady se potácela základní částí a jen hromada štěstí drží Montreal ve hře o Stanley Cup. NHL se přerušila 12. března několik hodin před duelem s Buffalem. Pokud by Canadiens zrušený mač prohráli, byli by teď na dovolené. Upravený formát play off jim ale naopak pomohl na poslední postupové místo. „Play off si tenhle tým nezasloužil,“ shodují se zámořští novináři pravidelně referující o nejúspěšnějším klubu v dějinách NHL. Sám Plekanec pocítil, jak těžké je křísit slávu slavné značky. Deset sezon pobyl v play off, zvládl bezmála stovku zápasů. Kromě Montrealu si jednou střihl i závěr sezony v Torontu, současný centr Komety je snad nejpovolanějším našincem, který může popsat, jak se v Kanadě za normálních okolností prožívá play off. „Musíte vědět, kdy a kam chodit,“ usměje se Plekanec. Špatná volba znamená, že se kolem známé postavy shromáždí hlouček lidí. „V restauraci stačí dvě minuty a všichni vědí, že tam jste. Nikdy to ale nebylo otravné, lidi k vám chovají respekt.“ Co umí v Kanadě způsobit hokej, ilustrují události po porážce Vancouveru ve finále play off 2011. Frustrovaní fandové zapalovali policejní vozy. Něco podobného se stalo o rok dřív i v Montrealu, kdy se bujaré veselí po postupu nad Pittsburghem zvrhlo v nepokoje. „Jedince, kteří dělají bordel, najdete i u nás,“ poví Plekanec. „Ale jestli milujete hokej, není lepší místo než Montreal,“ ujišťuje.