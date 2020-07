Začala příprava na NHL, Voráček s Philadelphií uspěl nad Pittsburghem

Před ostrým startem rozšiřeného formátu play off, které ligu přerušenou pandemií koranaviru restartuje od 1. srpna, v úterý ožila NHL prvním přípravným duelem. Prázdná Scotiabank Aréna v Torontu hostila „Pensylvánské derby“ mezi Philadelphií a Pittsburghem.

V sestavách obou celků nechyběly největší hvězdy včetně Claudea Girouxe s Jakubem Voráčkem či Sidneyho Crosbyho s Jevgenijem Malkinem. Flyers, kteří z pozice jednoho z elitních čtyř celků dlouhodobé fáze Východní konference již mají 1. kolo play off jisté a budou hrát pouze o pořadí v nasazení, poslali do akce dvacítku hráčů do pole. To Penguins, kteří budou o 1. kolo bojovat v kvalifikační sérii s Montrealem, vsadili na klasickou sestavu s osmnácti borci v poli.

Oba celky, na jejichž výkonech se návrat do akce po dlouhé pauze hodně podepsal, ve své jediné generálce podle očekávání protočily i oba své gólmany. Výhru nakonec se spoluhráči mohl oslavit zkušený Brian Elliott poté, co v prodloužení Tristana Jarryho ze samostatného úniku překonal Scott Laughton. Mnoho nechybělo a Flyers mohli uspět už v řádné hrací době. Těsné vedení 2:1 z první třetiny, které po velké hrubce Malkina v rozehrávce obstaral aktivní Kevin Hayes, vymazal až v 57. minutě Jason Zucker. Vše se událo po dorážce akce Malkina, který tak nakonec dokázal odčinit své předchozí zaváhání.

Při zranění pittsburghského Dominika Simona byl jediným českým zástupcem na ledě Jakub Voráček. Zkušený borec operoval na křídle elitní formace s kapitánem Girouxem a centrem Seanem Couturierem, do bodových statistik se ale nezapsal.

Příprava hokejové NHL:

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Price (Ch. Lindgren) – S. Weber, Chiarot, Petry, Kulak, Ouellet, Mete – Gallagher, Danault, Tatar – Armia, Suzuki, Drouin – Lehkonen, Kotkaniemi, Byron – Weise, Domi, Weal. Sestavy:

Andersen (J. Campbell) – Holl, Muzzin, Ceci, Rielly, Barrie, Dermott, Sandin, Marinčin – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marner, Tavares, I. Michejev – Kapanen, Kerfoot, Robertson – Spezza, Engvall, Clifford – F. Gauthier.

Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)