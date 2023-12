Brankáři ujely nervy a popral se s provokatérem. Dostal, co si zasloužil, hájil se

Incident se odehrál v 63. minutě. Wilson do samostatného úniku uvolnil slovenského beka Martina Fehérváryho a pak se pod tlakem bránícího útočníka Kenta Johnsona snažil dorážet, přičemž trefil Merzlikinse.

„Hned při prvním střídání mě smetl, tentokrát mi šel přímo do kolena, mohl jsem být mimo hru do konce sezony. Dostal, co si zasloužil. Je mi to jedno,“ prohlásil lotyšský brankář.

Šarvátka mezi brankářem Elvisem Merzlikinsem z Columbusu a útočníkem Tomem Wilsonem z Washingtonu:

Ten vzápětí strčil do Wilsona, který sám skončil v prostoru mezi třemi tyčemi, zvedal se a chtěl odjet pryč. Zbytečné vražení do protivníka ale Merzlikins při rozhovoru s novináři přeskakoval.

„Jen jsem se snažil sebrat hokejku a dostal ránu do hlavy. Přitom už předtím se mě pokoušel zranit a teď mi dal pěstí. Řekl jsem si, že už stačilo, že se budu bránit.“

Gólman Elvis Merzlikins z Columbusu strká v brance do útočníka Toma Wilsona z Washingtonu.

Zatímco Blue Jackets směřovali do útočného pásma ve třech proti dvěma, na opačném konci kluziště vypukla šarvátka, při které se Wilsonovi povedlo vstát a následně gólmana připravit o masku, pak je sudí úspěšně odtrhli.

Fanoušky v Columbusu dostal brankář do varu a částí haly se neslo jeho křestní jméno.

Trenéra Pascala Vincenta už ale moc nepotěšil.

Útočník Washingtonu Tom Wilson (43) dostává brankáře Columbusu Elvise Merzlikinse na led.

„Musíme kontrolovat emoce, je to zklamání,“ hlásil stroze.

Rozhodčí udělili menší trest pouze Merzlikinsovi, navazující početní výhodu čtyř proti třem využil Alexandr Ovečkin a zařídil v prodloužení Capitals vítězství 3:2.

„Ten moment nás připravil o hodně sil, musíme se ovládat. Wilson to dělá každý zápas, je v tom nejlepší v lize. Udělal, co musel a my reagovali. To nás stálo zápas,“ líčil Vincent.

„Cítím se provinile a zároveň mě to mrzí, možná jsem se měl ovládat, ale neudělal jsem to,“ kál se nakonec i samotný gólman, který poslednímu celku Metropolitní divize příliš nepomohl.

Naopak Wilson, provokatér známý nejen celé NHL, se mohl smát, Washingtonu dopomohl k cennému bodu navíc.

Útočník Tom Wilson (43) z Washingtonu najíždí proti brankáři Columbusu Elvisu Merzlikinsovi.

Při odchodu do kabin rozhodčí ještě prozíravě oddělili obě mužstva od sebe. Merzlikins emoční výlev přesto dostal sežrat.

Podle serveru The Athletic mu jeden z hráčů Capitals měl dokonce posměšně přát: „Veselé Vánoce!“