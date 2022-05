Pittsburské trable v brankovišti. DeSmith mimo hru, chytat bude třetí gólman

Hokejisté Pittsburghu přišli do konce play off NHL o brankáře Caseyho DeSmithe. Třicetiletý brankář se zranil v úvodním utkání bojů o Stanleyův pohár s New York Rangers a v pátek se podrobil operaci břišního svalu. Pro DeSmithe skončila předčasně sezona hned při jeho premiéře v play off.