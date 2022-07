Letang zůstává v Pittsburghu, podepsal novou šestiletou smlouvu

Jasně nejproduktivnější bek historie Penguins, s nimiž vyhrál v letech 2009, 2016 a 2017 Stanley Cup, se už za necelý týden mohl stát volným hráčem, neboť mu vypršel osmiletý kontrakt na 58 milionů dolarů. Místo toho se s vedením klubu dohodl na pokračování spolupráce až do roku 2028, v Pittsburghu by tak mohl kariéru nakonec i uzavřít.

„Kris je ztělesněním toho, co znamená být součástí Pittsburgh Penguins. Role, kterou v našem týmu zastává, je nenahraditelná. Je lídrem v kabině a za těch patnáct let klubu nesčetněkrát pomohl a přispěl k jeho úspěchům, a to včetně zisku tří Stanley Cupů. Jsme nadšení, že z něj můžeme udělat doživotně člena Penguins,“ uvedl generální manažer Ron Hextall.

Ofenzivně laděný bek má za sebou bodově nejlepší základní část v kariéře. V 78 zápasech si připsal 68 bodů díky deseti gólům a 58 nahrávkám, jimiž rovněž stanovil nové osobní maximum. V play off pak přidal rodák z Montrealu za sedm utkání gól a tři asistence.

Celkem už má za sebou v dlouhodobé fázi NHL 941 zápasů s bilancí 650 bodů za 144 branek a 506 přihrávek. Ve vyřazovacích bojích přidal ve 149 startech 90 bodů (23+67).