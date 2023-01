Hattrick se nikdy neomrzí, jásal Pastrňák. Máme se co učit, chválil soupeř

Teď se to Pastrňákovi gólově vyvedlo hned třikrát.

Jedna ostrá rána zpoza pravého kruhu, jeden švih po vytažení odraženého kotouče, jedno naznačení s následným forhendovým zakončením při samostatném úniku. A bylo hotovo.

„Tohle nikdy neomrzí,“ lebedil si havířovský rodák před zámořskými novináři, který v sezoně skóroval už dvaatřicetkrát a v tabulce střelců poskočil na druhé místo.

Coby autor celkově 302 branek v NHL ujišťoval: „Pořád střílíte góly v nejlepší lize světa, to nikdy nebudu brát jako samozřejmost. Stále mi to dělá radost.“

Stejně jako v zápase velké části publika, ačkoli se hrálo v Anaheimu. Houf čepic zasypal led při Pastrňákově třináctém kariérním hattricku v NHL.

Příznivci Bruins horoucně skandovali, na západě Spojených států byli řádně slyšet.

„Bylo to vynikající, snad celá lavička si je na chviličku poslechla. Zaslouží respekt za to, že nás přišli takhle podpořit.“

Podívejte se na sestřih ze zápasu mezi Bostonem a Anaheimem:

Sledovali velkolepou českou show. Pastrňákova formace s Davidem Krejčím a Pavlem Zachou zaznamenala devět bodů.

Zaujala natolik, že o třech hvězdách zápasu bylo jasno.

Skvěle v rychlosti zakombinovali při gólu nejzkušenějšího z tria. Tady umělec Pastrňák vlastně postavil fanoušky na nohy počtvrté, když puk předkládal Krejčímu zpoza branky.

Bruins i díky štědrému příspěvku „Czech line“ bodovali počtrnácté v řadě a soutěži s 68 získanými body suverénně vévodí.

„Všichni hrajeme společně, od prvního zápasu si každá lajna plní vlastní úkoly. Jsme zatraceně dobří a pak je mnohem snazší se hokejem bavit,“ vysvětlovala česká osmaosmdesátka.

„Dá se toho od nich spoustu odkoukat, myslím to vážně,“ poklonil se Bostonu i útočník trápícího se Anaheimu Adam Henrique. „Jak jejich veteránský tým hraje dva těžké venkovní zápasy ve dvou dnech, jako by snad byli doma... No, máme se od nich vážně co učit.“