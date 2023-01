Vaněček slavil s New Jersey vítězný obrat proti Rangers

Rangers na ledě New Jersey dlouho vedli. V první třetině skórovali zásluhou Jimmyho Veseyho už ve 2. minutě a náskok si udrželi i po druhé dvacetiminutovce, kdy se odcházelo do kabin za skóre 1:3. Skvěle chytajícího Igora Šesťorkina připravil o čisté konto Jack Hughes a další body si navíc schoval do třetí třetiny.

Nejprve talentovaný Američan asistoval u kontatkní trefy z přesilovky od Jespera Bratta a v 51. minutě svou druhou trefou večera poslal duel do prodloužení. Z něj uběhly další tři minuty hry, než završil vítězný obrat Devils obránce Damon Severson.

Domácí tak střeleckou převahu 44:34 nakonec přetavili ve výhru. Gólman Vítek Vaněček zastavil 31 z 34 střel New Yorku, v jehož dresu jej prověřil i Filip Chytil (14:02, +/-: 0, 3 střely). Své druhé utkání po návratu z marodky odehrál za vítěze Ondřej Palát (11:32, +/-: 0, 2 střely), od třetí hrací části byl však minimálně vytížený a v prodloužení se na led již nedostal.

Výsledky NHL

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 4:3P (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0) Góly:

29:24 J. Hughes

48:28 Bratt (Hischier, J. Hughes)

50:32 J. Hughes (Mercer, Graves)

62:47 Severson Góly:

01:34 Vesey (Lafreniere, Trouba)

23:28 Gauthier (Fox, Goodrow)

33:15 Kreider (K. Miller, Zibanejad) Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Siegenthaler, Hamilton, Graves, Severson, B. Smith, Ochoťuk – Palát (A), Hischier (C), Bratt – Haula, J. Hughes (A), Tatar – Wood, M. McLeod, Holtz – Šarangovič, J. Boqvist, Mercer. Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Harpur, B. Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Kakko – Panarin (A), Trocheck, Kravcov – Lafreniere, Chytil, Vesey – Blais, Goodrow, Gauthier. Rozhodčí: Hanson, O’Rourke – Murray, Marquis Počet diváků: 16 514

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Korpisalo (Merzlikins) – Peeke, Gavrikov, Gudbranson, Berni, A. Boqvist, Bayreuther – Bemström, K. Johnson, J. Gaudreau – Laine, Roslovic, Nyquist – Olivier, Kuraly, Meyer – Marčenko, Sillinger, L. Foudy. Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – Burns, Slavin, Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Nečas, Stastny, A. Svečnikov – Jarvis, Pacioretty, S. Aho II – Fast, J. Staal, Martinook – Stepan, Kotkaniemi, Teräväinen. Rozhodčí: E. Furlatt, K. Nicholson – M. Cormier, J. Tobias

San Jose Sharks San Jose Sharks : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Reimer (Kähkönen) – E. Karlsson, Jayc. Megna, Benning, Vlasic, Ferraro, Harrington – Barabanov, Couture, Meier – Labanc, Hertl, Nieto – J. Svečnikov, Sturm, Bonino – Lindblom, Lorentz, Gadjovich. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy, Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Clifton, Forbort, Zbořil – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Zacha, Krejčí, Hall – Frederic, Coyle, N. Foligno – Cr. Smith, Nosek.

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Ottawa Senators Ottawa Senators : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)