Pastrňák s Chytilem nastříleli po dvou gólech, Nečas jednou asistoval

Centr Filip Chytil (13:36, 2+0, +1, 3 střely), jenž se střelecky prosadil ve druhém startu za sebou, byl za svůj výkon u výhry Rangers 4:1 v Montrealu vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Poprvé slavil v 34. minutě, když se pohotově opřel do pasu od levého mantinelu v podání beka Ryana Lindgrena. New York tak vedl třígólovým rozdílem poté, co se před Chytilem ve druhé hrací části prosadili ještě Chris Kreider a Braden Schneider.

Nulu na kontě Canadiens vymazal až v 55. minutě Joel Armia, jenž překonal Jaroslava Haláka. Drama se ale nekonalo a do prázdné klece domácích výsledek uzavřel zmiňovaný Chytil, jenž se tak zlepšil na průběžných 11 branek (5. nejlepší z Čechů v NHL po 12gólovém Kubalíkovi, 13gólovém Hertlovi, autoru 17 tref Nečasovi a za suverénním lídrem Pastrňákem s 27 góly).

Lídr hokejové NHL Boston po výhře 5:2 na ledě Los Angeles natáhl svou bodovou sérii už na dvanáct zápasů v řadě. Dvěma góly se v dresu Bruins blýskli kanonýr David Pastrňák a také tvrďák Trent Frederic. Ten se stal hlavní hvězdou zápasu poté, co v polovině řádné hrací doby svedl ostrý pěstní souboj s domácím Brendanem Lemieuxem a ve třetí třetině dvěma góly utkání rozhodl.

Pastrňák (20:05, 2+0, +1, 5 střel) byl pro změnu v 27. minutě prvním střelcem Bostonu v zápase a v 58. minutě i tím posledním, když do prázdné klece uzavíral výhru. Další Česi v sestavě vítězů se tentokrát bodově neprosadili: David Krejčí (16:40, +1), Pavel Zacha (15:06, -1) a Tomáš Nosek (10:17, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Boston Bruins Boston Bruins 2:5 (1:0, 1:2, 0:3) Góly:

16:04 Danault (Iafallo, M. Anderson)

31:08 Durzi (M. Roy, Kopitar) Góly:

26:26 Pastrňák (Marchand, McAvoy)

28:47 Marchand (McAvoy)

50:36 Frederic (Carlo)

51:10 Frederic (N. Foligno, Coyle)

57:33 Pastrňák Sestavy:

Copley (Quick) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, Se. Walker, Edler – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Iafallo – Vilardi, Lizotte, Fiala – Anderson-Dolan, Kupari, Lemieux. Sestavy:

Swayman (Ullmark) – McAvoy, Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Clifton, Forbort – Pastrňák (A), Bergeron (C), Marchand (A) – Zacha, Krejčí, Hall – Frederic, Coyle, N. Foligno – Cr. Smith, Nosek, Greer. Rozhodčí: L ́Ecuyer, South – Gawryletz, Johnson Počet diváků: 18 230

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) Góly:

33:15 Kuzmenko (Michejev, Ekman-Larsson)

35:14 Kuzmenko (E. Pettersson, Bear)

35:48 Boeser (Horvat)

58:24 J. Miller (E. Pettersson, Ekman-Larsson) Góly:

19:00 Rantanen (Makar, Lehkonen)

21:49 Girard (Englund, Newhook) Sestavy:

Delia (S. Martin) – Bear, Q. Hughes, T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Dermott – J. Miller (A), E. Pettersson, Kuzmenko – Boeser, Horvat (C), Michejev – Lockwood, Dries, Garland – Lazar, Studnicka, Joshua. Sestavy:

Georgijev (J. Johansson) – Makar (A), D. Toews, E. Johnson, Girard, B. Hunt, Englund – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Malgin, Compher, Newhook – L. O'Connor, Meyers, Cogliano – Kaut, Helm, MacDermid. Rozhodčí: M. Markovic, G. Rank – S. Cherrey, A. Smith Počet diváků: 18 706

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Góly:

01:53 Kessel (Cotter, W. Karlsson)

05:17 Eichel (N. Roy, R. Smith)

11:21 Stephenson (Ma. Stone, Eichel)

39:49 Ma. Stone (McNabb, Eichel)

52:06 Cotter (Kessel, W. Karlsson) Góly:

44:05 T. Smith (Guentzel, Crosby)

58:31 Crosby (Rakell, Guentzel) Sestavy:

Hill (L. Thompson) – Hague, Pietrangelo (A), McNabb, Korczak, Hutton, Pachal – Amadio, Stephenson, Ma. Stone (C) – R. Smith (A), Eichel, N. Roy – Cotter, W. Karlsson, Kessel – W. Carrier, Leschyshyn, Kolesar. Sestavy:

DeSmith – Dumoulin (A), T. Smith, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – Heinen, Carter, Kapanen – D. O'Connor, Blueger, McGinn. Rozhodčí: Rehman, Joannette – Gibbons, MacPherson Počet diváků: 18 149

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) Góly:

31:00 Tavares (Marner, Matthews) Góly:

26:51 Tolvanen (Dunn, McCann)

31:20 Dunn

34:17 McCann (Schwartz, Dunn)

38:27 Beniers (Eberle, Burakovsky)

43:27 Wennberg (Gourde, B. Tanev) Sestavy:

M. Murray I (Samsonov) – Brodie, Rielly (A), Holl, Giordano, Liljegren, Sandin – Nylander, Matthews (A), Bunting – Järnkrok, Marner, Tavares (C) – Engvall, Kämpf, Kerfoot – D. Hunt, Holmberg, Aston-Reese. Sestavy:

Mar. Jones (Grubauer) – A. Larsson, Dunn, Oleksiak, Schultz, Soucy, Borgen – Burakovsky, Beniers, Eberle – Schwartz (A), Wennberg, McCann – Tolvanen, Gourde (A), Bjorkstrand – B. Tanev, Geekie, Sprong. Rozhodčí: Nicholson, Kozari

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 2:6 (1:0, 1:4, 0:2) Góly:

05:19 J. Gaudreau (Bemström)

32:59 Bayreuther (A. Boqvist, Bemström) Góly:

21:51 Oshie (Jensen, Orlov)

31:15 Aube-Kubel

37:20 Fehérváry (D. Strome, Alexejev)

38:57 Hathaway (Mantha, Protas)

46:41 Oshie (D. Strome, Kuzněcov)

53:05 Ovečkin (D. Strome, Kuzněcov) Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Gavrikov, Peeke, Berni, Gudbranson, Bayreuther, A. Boqvist – J. Gaudreau, K. Johnson, Bemström – Nyquist, Roslovic, Laine – Meyer, Kuraly, Olivier – L. Foudy, Sillinger, Marčenko. Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – E. Gustafsson, T. van Riemsdyk, Orlov, Jensen, Fehérváry, Alexejev – Ovečkin, Kuzněcov, Sheary – Milano, Oshie, D. Strome – M. Johansson, Eller, Aube-Kubel – Mantha, Protas, Hathaway. Rozhodčí: Hanson, Blandina – Cormier, Kovachik Počet diváků: 17 924

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 6:2 (0:1, 5:1, 1:0) Góly:

20:25 Konecny (DeAngelo, Frost)

24:41 Farabee (Frost, Konecny)

28:53 Allison (Laughton, Hayes)

31:42 Provorov (Hayes, York)

33:49 Hayes (Konecny, Frost)

55:02 J. van Riemsdyk (Tippett, Frost) Góly:

13:29 Carcone (Hayton)

21:36 N. Ritchie (Hayton, Schmaltz) Sestavy:

Hart (Ersson) – York, Provorov, DeAngelo, Sanheim, Ristolainen, Seeler – Tippett, Frost, J. van Riemsdyk – Konecny, N. Cates, Farabee – Allison, Laughton (A), Hayes – MacEwen, P. Brown, Deslauriers. Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Moser, Välimäki, Stecher, Nemeth, Gostisbehere, Chychrun, J. Brown – Crouse (A), Bjugstad, McBain – Fischer (A), Hayton, N. Ritchie – Schmaltz, Boyd, Keller (A) – Kassian, Carcone. Rozhodčí: O'Rourke, StLaurent – Murray, Marquis Počet diváků: 17 572

New Jersey Devils New Jersey Devils : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Góly:

23:51 J. Hughes (Severson, Haula)

28:47 J. Hughes (Tatar)

52:09 Hischier (Hamilton, Bratt) Góly:

11:47 Kyrou (Bučněvič, Thomas)

36:27 Barbašev (Saad, Faulk)

42:27 Saad (Barbašev)

49:53 Thomas (B. Schenn, Bučněvič)

59:17 Thomas (Bučněvič) Sestavy:

Schmid (Vaněček) – Hamilton, Siegenthaler, Severson, Graves, B. Smith, Bahl – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Haula, J. Hughes (A), Tatar – Holtz, J. Boqvist, Wood – Mercer, M. McLeod, Šarangovič. Sestavy:

Binnington (Greiss) – Parayko (A), Mikkola, Faulk (A), Leddy, Bortuzzo, Rosén – Kyrou, Thomas, Bučněvič – Barbašev, B. Schenn (A), Saad – Leivo, Acciari, Neighbours – T. Pitlick, Alexandrov, Toropčenko. Rozhodčí: Lambert, Charron – Mahon, Deschamps Počet diváků: 15 561

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Góly:

54:46 Armia (Xhekaj, Evans) Góly:

27:43 Kreider

32:28 B. Schneider (Panarin, Kravcov)

33:27 Chytil (R. Lindgren, Vesey)

58:50 Chytil (Fox, K. Miller) Sestavy:

Allen (Montembeault) – Edmundson (A), Savard, Harris, Kovacevic, Xhekaj, Wideman – Caufield, Suzuki (C), Dach – Slafkovský, Dvorak, Jos. Anderson – Dadonov, Evans, Armia – Pezzetta, Drouin, Richard. Sestavy:

Halák (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Harpur, B. Schneider – Kreider, Zibanejad (A), Kakko – Panarin, Trocheck, Kravcov – Lafreniere, Chytil, Vesey – Blais, Goodrow (A), Gauthier. Rozhodčí: Pollock, Furlatt – Murchison, Barton Počet diváků: 21 105

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : New York Islanders New York Islanders 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) Góly:

09:26 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins)

18:40 Yamamoto (McDavid)

28:34 Holloway (R. McLeod, Broberg)

35:17 Hyman (Draisaitl) Góly:

24:42 Barzal (Bailey, Cizikas)

39:07 Clutterbuck (Mayfield) Sestavy:

Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse, Barrie, Kulak, Bouchard, Broberg, Niemeläinen – Hyman, McDavid (C), Kostin – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – Puljujärvi, R. McLeod, Ryan – Holloway, Janmark. Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Dobson, Romanov, Pulock, Wotherspoon, Mayfield, S. Aho I – Cizikas, Barzal, Bailey (A) – Fasching, Nelson, Lee (C) – Beauvillier, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Räty, M. Martin. Rozhodčí: Peter MacDougall, Chris Lee. Čároví: Tommy Hughes, Ryan Galloway Počet diváků: 17755