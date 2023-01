Jen fazóna nestačí. Proč Pastrňák zatím chybí v sestavě pro Utkání hvězd NHL

„O kvalitu rozhodně nebude nouze, ale na druhou stranu je zarážející, kolik talentovaných hráčů a tahounů týmů v nominaci chybí,“ napsali redaktoři zámořského serveru ESPN.

Utkání hvězd bude 3. a 4. února na Floridě a na seznam dvaatřiceti hráčů zařadilo vedení soutěže minulý čtvrtek jednoho zástupce z každého klubu: celkem čtyřiadvacet útočníků, čtyři obránce a stejný počet brankářů.

Nechybí mezi nimi hned jedenáct nováčků včetně Igora Šesťorkina z New York Rangers nebo Jasona Robertsona, který za Dallas nasbíral v probíhající sezoně 57 bodů (28+29).

„Je to zasloužené,“ uznal spoluhráč Joe Pavelski. „Pro tenhle tým znamená hodně, tvrdě na sobě pracuje a ukazuje to každý den.“

Robertson je čtvrtý v tabulce produktivity NHL. Těsně za Davidem Pastrňákem z Bostonu nebo Leonem Draisaitlem z Edmontonu, kteří se do nominace zatím nevešli.

Zámořská soutěž totiž seznam hráčů pro Utkání hvězd uzavře až příští úterý, do té doby mohou o dalších jménech rozhodovat fanoušci prostřednictvím ankety na Twitteru. Je tedy stále možné, že se český útočník nakonec v sestavě objeví.

Ačkoliv stále zbývá dvanáct volných míst (pro jednoho brankáře a tři další hráče z každé ze čtyř divizí), redaktoři ESPN zveřejnili seznam největších zklamání v nominaci.

Seznam nováčků na Utkání hvězd NHL Brankáři: Linus Ullmark (Boston), Igor Šesťorkin (New York Rangers), Logan Thompson (Vegas) Obránci: Josh Morrissey (Winnipeg) Útočníci: Andrej Svečnikov (Carolina), Brock Nelson (New York Islanders), Kevin Hayes (Philadelphie), Tage Thompson (Buffalo), Jason Robertson (Dallas), Matty Beniers (Seattle), Kevin Fiala (Los Angeles)

„Pastrňák je přesně tím hráčem, který by neměl na Utkání hvězd chybět. Nejen, že v této sezoně patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže, ale drží Boston nad vodou při zranění Brada Marchanda i dalších tahounů,“ uvedla redaktorka Kristen Shiltonová.

Podobně reagoval její kolega Arda Ocal, který se pozastavil nad absencí Leona Draisaitla: „Pokud můžeme vybrat pouze jednoho hráče z každého týmu, za Oilers je to logicky Connor McDavid. Ale v případě, že Draisaitla neprotlačí do sestavy fanoušci, bude to zklamání.“

Za Boston je prozatím jediným zástupcem švédský brankář Linus Ullmark, i on se Utkání hvězd zúčastní poprvé.

„Když jsem byl mladší, vůbec jsem neměl takové cíle. Myslel jsem, že budu hrát někde ve Švédsku, a smlouva v NHL pro mě byla pouze bláznivým snem,“ vyznala se jednička Bruins.

Kritika a podpora války

Napříč zámořskou soutěží ovšem nebyli všichni hráči či trenéři z výběru nadšení.

Když se novináři trenéra Philadelphie Johna Tortorelly zeptali, proč podle něj chybí ve výběru jeho svěřenec, elitní útočník Travis Konecny (letos 21+22), odpověděl jednoznačně: „Vůbec se o to nestarám. Nominace NHL a celé Utkání hvězd mě nezajímá. Nemám v plánu ho ani sledovat. Raději se pojďme bavit o něčem jiném.“

„Nejsem fanoušek této akce. V tom plně souhlasím s Tortorellou,“ napsal na Twitteru kanadský sportovní komentátor Pierre LeBrun.

Podívejte se na reakci trenéra Johna Tortorelly na Utkání hvězd:

Novináře mimo jiné zajímal Kevin Hayes, který byl ještě před časem pouze zdravým náhradníkem v sestavě Flyers, přesto je zařazený mezi hvězdy NHL.

„Kevin působí v NHL už nespočet sezon a dokázal tu velké věci. S kluky z týmu mu to moc přejeme. Zaslouží si to,“ řekl spoluhráč Konecny.

Kromě Tortorelly se do tradiční hokejové události opřel také bývalý brankář Dominik Hašek.

Na twitterovém účtu sdílel příspěvek o možné absenci Pastrňáka na Utkání hvězd, přičemž sám vedení zámořské soutěže znovu vyčetl podporu války na Ukrajině: „To nejsmutnější a nejpodstatnější na tomto zápase stejně jako na celé sezoně NHL je, že to bude fantastická reklama na ruskou válku a ruské zločiny na Ukrajině.“

Dominik Hasek @hasek_dominik To nejsmutnější a nejpodstatnější na tomto zápase stejně jako na celé sezoně @NHL je, že to bude fantastická reklama na ruskou válku a ruské zločiny na Ukrajině. Tím je odpovědná za škody a ztracené životy na . Jednou to bude muset NHL uhradit. https://t.co/Pma3temrOf oblíbit odpovědět

O konečném složení týmů pro bude jasno v pátek za týden, kdy NHL zveřejní výsledky hlasování.