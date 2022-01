Noví spoluhráči, starý a dobrý Pasta. Bostonský útočník v lednu září

V takovém rozpoložení se momentálně nachází pětadvacetileté eso z Havířova. Jeho aktuální čísla ohromují.

V noci na úterý Pastrňákův příspěvek 1+1 sice jen mírnil bostonskou porážku 3:5 s Anaheimem, dohromady se ale v posledních třech duelech trefil čtyřikrát. Za leden zapsal český kanón už 12 tref. Jako by si dal gólové novoroční předsevzetí, vždyť po včerejšku byste za rok 2022 nenašli v NHL lepšího střelce – Kreider z Rangers má 11 zásahů, Pastrňákův kolega Marchand 9.

Jiný, ale stále nevyzpytatelný

Ne, hokejový svět už nepřekvapí, že bostonské číslo 88 s nakažlivým úsměvem rozesmutňuje zamaskované strážce s betony. Zaujmou spíš okolnosti, které doprovázejí Pastrňákovo střelecké a herní procitnutí.

Palbu nastartoval 4. ledna po devítizápasovém půstu bez gólu. „Stále jsem u něj viděl touhu, že chce dát gól. Věděl jsem, že se dočká,“ ujišťoval Cassidy. Jeho tahy s výroky zcela nekorespondovaly. Bostonský kouč kolem Vánoc rozdělil elitní komando Pastrňák, Bergeron, Marchand.

Pravé křídlo už několik týdnů nastupuje v lajně se snaživým finským centrem Erikem Haulou a někdejší jedničkou draftu Taylorem Hallem.

„Hraní s Pastou miluju,“ citoval The Athletic například Halla. Asi tušíte, že změna bodově svědčí i jemu. „Loni jsem si s Pastou zahrál párkrát při tréninku a je to skvělý spoluhráč. Má hokejové myšlení, dokáže se uvolnit.“

Míchání útoků patří mezi zavedená trenérské varianty, třeba takový Vladimír Růžička přeskládá útoky klidně o přestávce. Hvězdné bostonské trio něco obdobného roky míjelo.

Vždyť i David Krejčí – dlouholetá ikona Bostonu a nyní olympionik z Olomouce – si v nedávném rozhovoru pro Sport posteskl: „Zvláštní. Trenér Cassidy nás s Pastou málokdy nechal hrát spolu. To už muselo být, aby rozdělil první lajnu a dal ho ke mně. A když po letech odejdu z Bostonu, najednou to možné je.“

Pastrňák s kanadskými mazáky Bergeronem a Marchandem skáče na led při přesilovkách. V nich také zaznamenal pět ze svých 12 lednových tref.

Jako Hejduk

Pastrňákovo procitnutí prospívá i Bostonu. Bruins vyhráli 10 ze 13 lednových mačů. Posunuli se na příčku zaručující play off a připomenuli, že před propuknutím pandemie se řadili k nejsilnějším mančaftům NHL.

„V týmu je hodně nových tváří. Chvíli trvá, než si vše sedne,“ říkal v prosincovém rozhovoru s MF DNES bostonský útočník Tomáš Nosek. Podle spoluhráče Halla pomohla týmu i mezivánoční odstávka kvůli covidu. Nejvíc zjevně prospěla Pastrňákovi.

Mezi střelci celé NHL se vyšvihl na 13. místo. Po 37 startech si v aktuální sezoně drží bilanci 20+17 a je v závěsu za nejproduktivnějším Čechem Tomášem Hertlem (21+16).

Ještě zajímavější je pohled do dlouhodobých statistik. V pětadvaceti Pastrňák už pošesté za sebou v základní části nastřílel dvacet gólů. Schválně, tipnete si, kdo poslední z krajanů, takový počin zvládl? Ne, tenhle kousek výjimečně nepatří do portfolia rekordů vlastněných Jaromírem Jágrem. Před jedenácti lety se to podařilo Milanu Hejdukovi.

Střelec Colorada se dokonce přes dvacetigólovou hranici prostřílel jedenáctkrát za sebou. Pastrňák by ho jednou mohl trumfnout. Má perfektní vlohy, věk a teď zase formu.