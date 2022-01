NHL má nového železného muže, Vejmelka nezabránil kanonádě Pittsburghu

Hokejisté Pittsburghu se řadí k týmům s nelepší aktuální formou v NHL, proti poslednímu týmu Západní konference Arizoně se tak navíc na domácím ledě řadili do role jasného favorita.

Skóre duelu tomu ovšem dlouho nenasvědčovalo. Coyotes v bráně s českým nováčkem Karlem Vejmelkou ve druhé třetině dvakrát odskočili do vedení. Na trefy Nicka Schmaltze a Claytona Kellera vždy z přesilovek odpovídali Bryan Rust a Kris Letang.

Na startu třetího dějství se pak Schmaltz prosadil podruhé a hosté opět vedli. Stav 2:3 ale neměl dlouhého trvání, za Penguins do dvou minut kontroval Brock McGinn a odstartoval tak velký obrat. Pod rozdílový gól se v 48. minutě podepsal kapitán Sidney Crosby ( a Vejmelku v dalším průběhu překonali ještě podruhé slavící bek Letang a poslední slovo měl v 54. minutě člen čtvrté formace domácích Brian Boyle.

Vejmelka utkání zakončil s bilancí 30 zákroků proti 36 střelám. Jeho krajan v útoku vítězů Dominik Simon (8:51, +/-: 0) se do zakončení nedostal. Brankář Penguins, kteří tak uspěli už pošesté v řadě, Tristan Jarry čelil jen 16 střelám Arizony.

V pondělí obránce Philadelphie Keith Yandle rekord NHL v počtu odehraných zápasů bez jediné absence vyrovnal a hned o den později na ledě New York Islanders se na čele dané statistiky duelem číslo 965 osamostatnil.

Na pozici železného muže NHL americký zadák vystřídal Douga Jarvise, jenž mezi roky 1975 až 1987 odehrál za kluby Montreal Canadiens, Washington Capitals a Hartford Whalers 964. zápasů v řadě. Pro zajímavost mezi aktivními hráči je druhým nejlepším po Yandlovi útočník Phil Kessel z Arizony s 941. zápasy v řadě.

35letý Američan svou rekordní sérii začal sbírat od roku 2009 v dresu Phoenix Coyotes. Později nastupoval i za New York Rangers, Florida Panthers a aktuálně válčí v obraně Flyers. Jeho zápis do historie NHL je však ve stínu porážek poté, co Philadelphia nezabránila už třináctému nezdaru za sebou. Naposledy po těsném skóre 3:4 s Islanders, za které v 52. minutě utkání rozhodl veterán Zach Parise.

Výsledky NHL:

New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) Góly:

13:37 Dobson (Chára, Pageau)

18:15 A. Lee (Barzal, Bailey)

25:42 Barzal (Parise, Nelson)

51:51 Parise (Beauvillier, Nelson) Góly:

00:57 Giroux (Lindblom, Sanheim)

12:48 Braun (Atkinson, J. van Riemsdyk)

41:30 Mayhew (Laughton, Sanheim) Sestavy:

I. Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Dobson, Chára, Greene, Salo – Barzal, A. Lee (C), Wahlstrom – Bailey (A), Nelson, Beauvillier – Bellows, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

M. Jones (Hart) – Braun, Provorov (A), Ristolainen, Sanheim, York, Yandle – Atkinson, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Konecny, Laughton (A), Lindblom – Mayhew, Frost, Willman – MacEwen, J. Cates, L. Sandin. Rozhodčí: J. Hebert, G. Hebert – Brisebois, Shewchyk Počet diváků: 17 255

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 6:3 (0:0, 2:2, 4:1) Góly:

31:31 Rust (Crosby, Malkin)

38:18 Letang (Crosby, Rust)

44:53 B. McGinn (Rodrigues, Malkin)

47:10 Crosby (Rust, Dumoulin)

51:36 Letang (Rodrigues, J. Carter)

53:42 Boyle (Aston-Reese) Góly:

28:23 N. Schmaltz (Keller, T. Boyd)

36:22 Keller (Gostisbehere, N. Schmaltz)

42:54 N. Schmaltz Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kasperi Kapanen, Malkin (A), D. Heinen – Rodrigues, J. Carter, B. McGinn – D. Simon, Boyle, Aston-Reese. Sestavy:

K. Vejmelka (Wedgewood) – Gostisbehere, Capobianco, Strälman, J. Moser, Ljubuškin, Chychrun (A) – N. Schmaltz, T. Boyd, Keller (A) – Kessel, Johan Larsson, Crouse – Ch. Fischer, Riley Nash, Ladd (A) – L. Eriksson, Galchenyuk, L. O'Brien. Rozhodčí: South, McIsaac – Cherrey, Cormier Počet diváků: 16 360

Seattle Kraken Seattle Kraken : Nashville Predators Nashville Predators 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Góly:

08:59 McCann (Giordano, Marcus Johansson)

32:21 A. Larsson (Gourde, Marcus Johansson) Góly:

19:39 Kunin (Benning, Josi)

35:15 F. Forsberg

36:31 Ekholm (Jeannot, Sissons)

55:51 Duchene (Mikael Granlund) Sestavy:

Grubauer (Daccord) – A. Larsson, Giordano, Borgen, Vince Dunn, Lauzon, H. Fleury – Jordan Eberle, McCann, Marcus Johansson – Appleton, Gourde, Järnkrok – Donskoi, Wennberg, Donato – Blackwell, Sheahan, Kuhlman. Sestavy:

Saros (Rittich) – Benning, Josi, A. Carrier, Ekholm, Tennyson, Borowiecki – Duchene, Mikael Granlund, F. Forsberg – Kunin, Johansen, Cousins – Jeannot, Sissons, Trenin – Tomasino, McCarron, Cole Smith. Rozhodčí: C. Lee, G. Skiliter

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:3P (0:0, 2:0, 0:2 - 0:1) Góly:

34:26 Elias Pettersson

37:13 Motte (J. T. Miller) Góly:

46:33 R. McLeod (K. Russell, Koekkoek)

50:24 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)

64:36 McDavid (Nurse) Sestavy:

S. Martin (DiPietro) – Ekman-Larsson (A), T. Myers, Q. Hughes, Poolman, B. Hunt, L. Schenn – Elias Pettersson, J. T. Miller (A), Boeser – Höglander, Dickinson, Chiasson – Motte, Lammikko, Highmore – Podkolzin, Dowling, Justin Bailey. Sestavy:

Koskinen (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Keith, Ceci, K. Russell, Koekkoek – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Yamamoto – Foegele, Draisaitl (A), Puljujärvi – Brendan Perlini, R. McLeod, Kassian – Devin Shore, D. Ryan, Sceviour. Rozhodčí: Rank, Blandina – Berg, Nansen

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3P (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0) Góly:

24:44 Niederreiter (J. Staal, Fast)

25:41 Trocheck (A. Svečnikov, Stepan)

48:32 Aho (A. DeAngelo, T. Teräväinen)

63:49 Aho (A. Svečnikov) Góly:

38:15 Patrick (Kolesar)

53:08 B. Howden (Theodore, Patrick)

57:30 Hague (W. Carrier, Janmark) Sestavy:

F. Andersen (Raanta) – Slavin, A. DeAngelo, Skjei, Pesce, Brendan Smith, Cole – T. Teräväinen, Aho, Jarvis – A. Svečnikov, Trocheck, M. Nečas – Niederreiter, J. Staal, Fast – Lorentz, Kotkaniemi, Stepan. Sestavy:

Brossoit (Lehner) – Hague, Pietrangelo, Theodore, Whitecloud, McNabb, Coghlan – W. Carrier, Stephenson, Mark Stone – Marchessault, W. Karlsson, Dadonov – Janmark, N. Roy, Kolesar – B. Howden, Patrick, Amadio. Rozhodčí: Rehman, Luxmore – Nagy, Kelly Počet diváků: 15 288

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Florida Panthers Florida Panthers 3:5 (2:3, 1:1, 0:1) Góly:

08:19 P. Stastny (Dillon, Lowry)

12:57 Connor (Perfetti, Samberg)

23:30 Dubois (Perfetti, N. Schmidt) Góly:

02:09 Marchment (A. Lundell)

12:06 Marchment (S. Reinhart, Lucas Carlsson)

17:33 A. Lundell (Marchment, S. Reinhart)

29:42 Verhaeghe (Ekblad, Mamin)

52:10 S. Bennett (Duclair, Ekblad) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Dillon, Pionk, Heinola, Beaulieu, Samberg – Wheeler (C), Scheifele (A), Copp – Perfetti, Dubois, Connor – Poganski, Lowry (A), P. Stastny – J. Svečnikov, Harkins, Vesalainen. Sestavy:

Bobrovskij (S. Knight) – Ekblad (A), Weegar, Gudas, Montour, Lucas Carlsson, Priskie – Mamin, Barkov (C), Verhaeghe – Tippett, S. Bennett, Huberdeau (A) – S. Reinhart, A. Lundell, Duclair – Marchment, Luostarinen, Lomberg. Rozhodčí: G. Dwyer, M. Markovic – R. Galloway, J. Johnson

New Jersey Devils New Jersey Devils : Dallas Stars Dallas Stars 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Góly:

32:16 Bratt (J. Hughes, Severson) Góly:

00:14 Pavelski (J. Robertson)

09:45 Peterson (A. Radulov, Kiviranta)

16:48 Pavelski (M. Heiskanen, Hintz)

20:15 Hintz (Pavelski)

57:35 Hakanpää (Pavelski) Sestavy:

A. Schmid (21. J. Gillies) – Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban, Graves, Ch. Jaroš, Colton White – Bratt, J. Hughes (A), Šarangovič – Tatar, N. Hischier (C), Vesey – A. Johnsson, Mercer, Zacha – Bastian, M. McLeod, Kuokkanen. Sestavy:

Holtby (Oettinger) – M. Heiskanen (A), R. Suter, Sekera, Lindell, Hakanpää, Hanley – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Gurjanov, Seguin, Jamie Benn (C) – A. Radulov, Peterson, Kiviranta – Glendening, Damiani, Kero. Rozhodčí: McCauley, St. Laurent – Barton, Fournier Počet diváků: 10 382