Pastrňák pózuje s Ovečkinem a fanoušci ho kritizují. Přeci nejde o hokej, píší

Fotografie s hokejovým vzorem? Za běžným okolností nic špatného, ovšem ne pokud sympatizuje s agresorem, který zrovna rozdává pokyny ve válce na Ukrajině.

Ovečkin stále nesmazal profilovou fotku s Vladimirem Putinem, chování ruské federace neodsoudil, proti válce se nevymezil. I proto nový příspěvek Pastrňáka fanoušci nedokážou skousnout.

„Moc pěkná fotka. Vedle podporovatele masového vraha. Však vraždí jen vedle slovenských hranic. Koho by to zajímalo. A politika do sportu přece nepatří. Snad to pak řekneš i ukrajinským sportovcům, co umřeli, nebo přišli o rodiny,“ napsal ironicky jeden z nich.

A další komentují:

„Vnímáte dění kolem sebe? Sledujete, co Ovečkin reprezentuje? Chápu sportovní rovinu té fotky, ale teď přeci nejde o hokej!“

„Je nutný sdílet fotku s podporovatelem diktátora? Fakt dno.“

Dlouho mezi oběma střelci panuje vzájemný respekt. Pastrňák do NHL vstupoval v momentě, kdy v ní Ovečkin působil už desátou sezonu.

Ruský kanonýr získal hned devětkrát Maurice Richard Trophy za nejlepšího střelce ligy, v sezoně 2019/20 ji sdílel právě s Pastrňákem.

David Pastrňák z Bostonu pálí v zápase proti Vancouveru. Alexandr Ovečkin z Washingtonu při střelbě.

„Jsem rád za kluky, kteří mají takové výsledky. Pastrňák hraje skvělý hokej. Je to úžasný střelec, výborný bruslař a letos se opravdu o mnoho zlepšil,“ řekl na adresu českého útočníka Ovečkin právě v roce 2019.

„Samozřejmě, je to neuvěřitelný střelec a daří se mu dávat góly už spoustu let. Všichni víme, čeho je schopen. Je pro Washington klíčovým hráčem, ale rivalem bych ho nenazýval. Jedná se o výjimečného kanonýra, co je na svém vrcholu už opravdu dlouho, a s takovým hráčem se srovnávat nechci,“ kontroval tehdy Pastrňák.

Nyní se setkali i na Utkání hvězd, kde Pastrňák opět s pokorou mluvil o největších soupeřích v čele s Ovečkinem.

„Tohle jsou kluci, kteří píší historii. Ovečkin, Crosby, McDavid, takoví hráči se spolu moc často neobjevují. Je radost se na ně dívat. Když hrají proti vám, je úžasné, co máme možnost vidět,“ žasl.

S Ovečkinem se utkal v divizním souboji, Pastrňák dokonce skóroval po soupeřově zaváhání.

Gentlemansky mu totiž sebral puk nadzvednutím hole, ne jako v play off před dvěma lety, kdy ho nekompromisně srazil k zemi. Pak v úniku prostřelil brankáře Sorokina.

Porovnejte sami obě akce:

Brady Trettenero @BradyTrett Ovechkin gets dumped by Pastrnak and Marchand https://t.co/0dd3Ox0LP4 oblíbit odpovědět

Národní hokejová liga i přes kritiku jedinců především z Evropy nadále zaměstnává ruské hokejisty, navíc na věhlasném Utkání hvězd stavěla především na Ovečkinovi, když sociální sítě obletěly záběry na jeho syna Sergeje, který se po boku otce a Crosbyho účastnil nájezdové soutěže.

„NHL klesla na úplné dno! Nechat Ovečkinova syna vystupovat na ledě při Utkání hvězd NHL je plivnutím do tváře přibližně 500 zabitým, tisícům zraněným a desetitisícům unesených ukrajinských dětí,“ napsal záhy na Twitter Dominik Hašek.

Právě legendární český gólman patří k největším kritikům postoje NHL k válce na Ukrajině.

Už několikrát publikoval své názory na sociálních sítích, napsal také otevřený dopis, na který ovšem NHL nijak nereagovala.

Až právě na Utkání hvězd odpověděl komisionář soutěže Gary Bettman na otázku, jak vnímá Haškovy myšlenky.

„Má právo na svůj názor. Ale nemyslím si, že by mluvil za českou vládu nebo český lid. A aby bylo jasno, s jeho názorem nesouhlasím,“ reagoval.

Přání Haška tak minimálně v nejbližší době nevyhoví, ruští hráči se i nadále budou prohánět na zámořských kluzištích.

A i nadále bude NHL včetně Pastrňáka sledovat, jak Ovečkin útočí na gólový rekord Waynea Gretzkého.