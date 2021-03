Krejčího kulatiny. Je na cestě k další stovce, chválí kouč. Bude to v Bostonu?

Bruins zažívají období, na které nebyli v posledních letech úplně zvyklí.

Z posledních patnácti duelů hned devětkrát prohráli. Nejlepší tým loňské základní části se ve východní divizi propadl na poslední příčku, která ještě zaručuje postup do play off.

Čísla a náladu si Boston trochu vylepšil čtvrteční výhrou 4:1 nad Buffalem, na níž se Krejčí podílel třemi asistencemi.

„Bostonští fanoušci vědí, že se jeho přínos zvětšuje každý rok v play off, ale je dobře, že hráči jako Krejčí už teď pomáhají nastartovat ostatní,“ pochválil ho trenér Cassidy.

I díky kreativnímu Čechovi porazil Boston zbídačené Buffalo, které zaznamenalo 13. porážku v řadě. Krejčí si dva ze tří čtvrteční bodů připsal v početních výhodách.

„Ale pořád se to počítá, ne?“ prohodil Cassidy. „Když měl puk, byl jsem z něj nadšený. Hrál dobře a byl za to odměněn. Gratuluju mu k sedmistovce. A teď je na cestě k další stovce.“

Další bostonská stálice na odchodu?

Krejčí má po prvním tříbodovém večeru sezony na kontě 702 (208+494) bodů. Místo toho, kdy pokoří další kulatý milník, se opakuje spíš jiná otázka: Bude to vůbec Bostonu?

Rodák ze Šternberku patří Bruins od roku 2004. NHL hraje 15 sezon a před deseti lety klubu výrazně přispěl k zisku Stanley Cupu.

Jenže za měsíc mu bude pětatřicet let, je nejstarším Čechem v soutěži a po sezoně mu navíc vyprší šestiletý kontrakt za 43,5 milionu dolarů, který z něj aktuálně činí nejštědřeji honorovaného borce bostonské kabiny.

„Vím, jak to na 99 procent bude,“ naznačil Krejčí ve velkém podzimním rozhovoru pro iDNES.cz. „Končit se ale nechystám.“

O něco víc napovídá počínání bostonských manažerů.

Před rozjezdem aktuálního ročníku prodloužili smlouvu s mladším centrem Charliem Coylem (29 let), v NHL se zaškoluje Jack Studnicka (22) s Trentem Fredericem (23), kteří také mohou nastupovat ve středu útoku.

Za rok navíc vyprší smlouva i vůdci první lajny Patrici Bergeronovi, s jehož nezištnou pomocí se David Pastrňák stal jedním z nejobávanějších střelců NHL. Generační obměna úspěšné party se blíží.



Nebo přesněji už vlastně započala.

Bruins už pozměnili obranu, kde se mimo jiné po 14 letech oddané služby rozloučili se Zdenem Chárou. A jeho mladší a pohyblivější nástupci rozhodně nejsou hlavní příčinou současného bostonského ústupu z nejvyšších pozic.

Zámořská média i kouč Cassidy nejčastěji zmiňují, že Bruins kromě Pastrňákova komanda potřebují výraznější bodové příspěvky i od dalších útoků. Ke Krejčímu - lídrovi druhé formace - se zatím ani letos nepodařilo nalézt křídla, která by bodově vyletěla.

Sám Krejčí má přitom po 24 letošních startech obstojnou bilanci 1+15. Dál předvádí kousky, které dokládají jeho platnost.

Deset krajanů před Krejčím

„Takových hráčů v NHL moc není. Má svůj styl, jako centr diktuje tempo hry. To je hrozně těžké dělat,“ vychvaloval Krejčího v minulosti třeba Jakub Voráček. „Je natolik zkušený a chytrý, že si tempo určuje podle sebe. Nemusí nikam lítat a když má puk na hokejce, tak to má většinou hlavu a patu. Je to strašně kvalitní hráč, který je v Čechách nedoceněný.“

Nejproduktivnější Češi v historii NHL 1. Jaromír Jágr 1 921 bodů

2. Patrik Eliáš 1 025

3. Milan Hejduk 805

4. Václav Prospal 765

5. Bobby Holík 747

6. Petr Sýkora 721

7. Martin Straka 717

8. Petr Nedvěd 717

9. Jakub Voráček 717

10. Robert Lang 703

11. David Krejčí 702

Podporuje to i Krejčího skromnost a nezištnost. Český reprezentant má rád vlastní klid, výdobytky moderní doby vypustil z hokejového života.

„Je super, že se o vás píše v novinách a mluví v televizi. Pak ale zahrajete špatný zápas a musíte se naučit vypořádat i s tlakem,“ líčil Krejčí. „Naučil jsem se to zvládat hlavně díky tomu, že nemám sociální sítě. Udělám si věci na ledě a v posilovně a jdu si domů, kde jsem táta, který si hraje s dětmi.“

„S Krejčím taky třeba uděláte dva rozhovory za sezonu a se mnou, s Pastou nebo s Hertlíkem patnáct. Je logické, že jsme na očích víc,“ hledal Voráček důvody, proč jeho kolegu veřejnost přehlíží.

Shodou okolností právě ryšavý útočník Philadelphie nasbíral sedmistovku bodů v NHL před dvěma měsíci. Celkově se před Krejčím v historickým tabulkách slavné soutěže nachází už jen deset krajanů. Jediný Voráček se z nich ještě řadí k aktivním plejerům.

Když spočítáte průměr získaných bodů za zápas, Krejčí se už v nejlepší desítce objevuje. A končit nehodlá. Takže kam až vystoupá? A v jakém týmu to bude?