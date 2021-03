Krejčí v hlavní roli, jak dlouho ještě? Boston hledí do budoucna

Nikdo by neměl zůstat na pochybách, Krejčí stále patří k nejlepším českým hokejistům a zřejmě nejméně doceňovaným centrům vůbec v celé NHL. Pořád k němu sedí slovíčko elitní.

Jenže okolnosti musejí nabádat vedení Bruins k výhledu do budoucna. K mladším hráčům.

Krejčímu totiž bude v dubnu 35 let a po sezoně mu končí lukrativní šestiletý kontrakt na celkových 43,5 milionu dolarů.

„Vím, jak to asi bude na 99 procent. Na sto procent se mi nechce s hokejem končit, nepřemýšlím, kde budu hrát další sezonu,“ povídal Krejčí v listopadovém rozhovoru pro iDNES Premium.



Jisté ale je, že vedení Bruins o budoucnosti přemýšlí. Před touhle sezonou podepsalo dlouhou, šestiletou smlouvu s Američanem Charliem Coylem, nyní třetím centrem za kapitánem Patricem Bergeronem a Krejčím.

Délka i částka (31,5 milionu) napovídají o smělejších plánech. Tím spíš, když mu platí klauzule o nevyměnitelnosti, Coyle má právo vypsat seznam několika týmů, kam si nepřeje být vyměněn.

Pak lukrativní místo v sestavě Bruins vyhlíží roky piplaní mladíci 23letý Trent Frederic a 22letý Jack Studnicka, právě oni se díky Krejčího aktuální absenci posunuli výš. A k tomu respektovaný zámořský server The Athletic přinesl spekulaci o příchodu Jacka Eichela z Buffala.

24letá dvojka draftu z roku 2015 (hned za jedničkou Connorem McDavidem) se stihla vypracovat mezi nejlepší centry celé NHL, nebojí se vyjadřovat nespokojenost s bídnými výsledky Sabres a touhu po play off. Bruins by nicméně museli obětovat mnoho, The Athletic hádají, že klidně i českého útočníka Davida Pastrňáka.

Z dřívějších kroků vedení Bruins dávají smysl úvahy o tom, že se klub může vydat mladší cestou. Buď by mohli s Krejčím spolupráci neprodloužit, či případně ponížit jeho roli v týmu. Jako to udělali se slovenským obráncem Zdenem Chárou.

Z Chárova odchodu teď ostatně těží mladší a pohyblivější beci včetně Čecha Jakuba Zbořila.

A právě rychlejší hra se trenérovi Brucemu Cassidymu zamlouvá. „Občas Davidovi Krejčímu říkám, že jsou v zápase momenty, kdy bych chtěl hru ve větším tempu. On rád s pukem zpomalí, vrátí se a přeskupí se, je to stará škola, rád bych to někdy viděl přímočařejší,“ říká Cassidy.

Vlastní zkušenost přidává i Pastrňák, ten naopak Krejčího styl maximálně oceňuje: „S Bergeronem a Marchandem je to extrémně rychlý hokej. Forčekujete a snažíte se získat puk a okamžitě valíte na bránu soupeře. S Krejčou je to trochu jiné. Zpomaluje hru a dává svým křídlům víc času.“

A pokračuje: „Jeho trpělivost je neuvěřitelná. Když jsem byl na začátku sezony zraněný a sledoval ho z tribuny, tak jsem si zase uvědomil, že na ledě vypadá, jako by měl strašnou spoustu času. V jeho podání se zdá všechno tak snadné.“

Boston razí už několik let trend omlazování, většinu volných hráčů nechává po konci smlouvy odejít, za poslední dobu tak od Bruins odešli obránci Chára, Torey Krug, brankář Anton Chudobin či útočníci Joakim Nordström, Noel Acciari, Marcus Johansson, Riley Nash a Tim Schaller.

Pastrňák a čeští fanoušci by zřejmě ocenili, kdyby Krejčí byl tou výjimkou potvrzující pravidlo a v Bostonu ještě zůstal.