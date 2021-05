Hokejový nadčlověk McDavid chce pohár, a tak se odhodlal k zásadní proměně

Počínání kapitána a spasitele Edmonton Oilers v minulých měsících nutilo snad každého člověka v branži nepokrytě žasnout.

Suverénně ovládl tabulku produktivity s úžasnými 105 body (33+72) v 56 utkáních. Už teď si může doma na poličce vyhradit místo na další zmenšeninu Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ročníku. Jenže víc ho přitahuje lesk jiného sportovního pokladu – Stanley Cupu.

Mocná touha po stříbrném poháru dohání čtyřiadvacetiletého mladíka k ještě většímu úsilí v přípravě a přiměla jej přemýšlet o všem, co kvůli triumfu musí změnit.



Ve středu se začne ukazovat, jestli se ve své kariéře ubírá správným směrem. Pro McDavida a jeho druhy startuje play off. Rozjíždí se série Edmonton – Winnipeg. V devíti vzájemných partiích dlouhodobé fáze sezony se McDavid zaskvěl bilancí 7+15, jeho mužstvo sedmkrát vyhrálo.

„Co předvádí, je neskutečné,“ řekl coloradský brankář Pavel Francouz pro MF DNES. „Hraje svou ligu, svou vlastní hru. Jako když vrátíte ostaršeného kluka do jeho původní věkové kategorie. Dělá si, co chce. A dělá si, co chce, v nejlepší lize na světě. Je bláznivé, že tak vyniká v době, kdy všichni trénují podobně a mají podobné možnosti.“



Edmontonský Sun nedávno citoval Dava Tippetta, kouče Oilers, který vypíchl další zajímavost: „Uvědomte si, že se na něj všichni soupeři soustředí. Přijíždějí k nám s tím, že ho uhlídají, že jeho jméno nepustí do střeleckého zápisu. A on stejně takhle vyniká.“

Není pochyb, že si hbitý a šikovný forvard zaslouží všechny chvalozpěvy. Je radost se dívat na jeho průniky, kličky, nápadité přihrávky. Jemu ale tahle sláva nestačí.



Ví, že opravdoví hrdinové se rodí v play off. Ví, že do něj Edmonton v uplynulých čtrnácti letech dvanáctkrát vůbec nepostoupil a pouze jednou (2017) se prosmýkl do druhého kola. Ví, že právě k němu vzhlížejí fanoušci i parťáci v kabině.

A tak loni požádal trenéry, aby mu vytkli chyby, které by jeho mančaft ve vypjatých bitvách o Stanley Cup mohly učinit zranitelným.

Znamenitý článek na stránce The Athletic líčí, že kritiku přijal bez námitek a snažil se z ní poučit. Třebaže je vnímán jako vyloženě dobyvačný typ, o čemž svědčí jeho nadpozemské statistiky, stal se letos všestrannějším hokejistou.

Jeho pokroky se dají shrnout do následujících pěti bodů.

1) Už tolik nekrouží. Ve vlastním pásmu nečíhá vychytrale na příležitost k protiútoku. Častěji zabrzdí, drží takticky správnou pozici. Chová se obezřetněji a zodpovědněji.

2) Víc se drží u beků. Neuhání vpřed, jakmile se zdá, že získali puk. Pomáhá se založením akcí.

3) Vrhá se do soubojů. Nečeká, jak dopadnou a zda se k němu kotouč odrazí. Radši si ho sám vydoluje.

4) Napadá dřív. Při návratu do obrany využívá své rychlosti, díky níž už ve středním pásmu dohání protivníky a zastavuje jejich výpady, než přejedou modrou čáru.



5) Zlepšil se na buly. Jeho úspěšnost stoupla ze 47,8 % na 49,5 %. Nechal si poradit od zkušených. Studoval zvyky svých nejčastějších soků. Vybrušoval vlastní techniku.

Ne, nehodlá se proměnit v experta na rozbíjení soupeřových kombinací. Jen se jako kdysi Yzerman či Modano snaží stát se spolehlivým válečníkem a vůdcem. Jde ostatním příkladem.



Stamkos z Tampy je poslední jedničkou draftu (2008), která získala Stanley Cup. Stejně jako McDavid po něm nyní prahnou další premianti tradičního odvodu branců: Tavares a Matthews z Toronta, MacKinnon z Colorada, Hall z Bostonu.

Oilers v play off rozhodně nepatří k favoritům. McDavid ovšem pro zdar jejich výpravy za vítězstvím udělá všechno, co je v jeho silách. A ty není radno podceňovat.