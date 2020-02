Češi drží Colorado. Vypleněný tým díky Francouzovi s Kautem dál válí

„Koukají tu na nás jako na tátu se synem,“ žertoval v předsezonním rozhovoru pro iDNES.cz Martin Kaut. Tehdy ještě 19letý forvard narážel na spojení s o devět let starším Pavlem Francouzem.

Před necelými dvěma lety společně započali zámořskou misi ve farmářském celku Eagles. Jejich pouto bylo na delší dobu přerušeno s Francouzovým povýšením k Avalanche před tímto ročníkem. Kvůli řádce zraněných si ale tým nedávno vytáhl nahoru i Kauta a dvěma Čechům v Coloradu je rázem zase hej.

Začněme mladým útočníkem. Kautův čas na ledě s každým z dosavadních čtyř zápasů v NHL pravidelně rostl (naposledy 11:13). Žďárský odchovanec se navíc v posledním klání s Buffalem dočkal premiérového gólu, když pohotovou dorážkou z mezikruží přispěl k výhře 3:2 (zpravodajství zde).

„Navíc jsem tady měl mámu, takže ten gól chci věnovat jí. Asi to trochu oslavíme,“ křenil se po triumfu spokojený Kaut. Poté, co vsítil svou první branku v NHL, jej „pokřtil“ sprchou z lahve kapitán Gabriel Landeskog. „Byl to on, že jo? Nachytal mě, vůbec jsem to nečekal,“ bavil Kaut zámořské novináře.

Důvodů k úsměvu má spoustu; třeba to, že ve všech čtyřech střetnutích slavil s Coloradem vítězství.

Ta jdou na vrub také brankáři Francouzovi. 29letý gólman poslední dobou exceluje - však byl také vyhlášen první hvězdou NHL minulého týdne, kdy vychytal tři výhry a jedno čisté konto. Ve formě nepolevil ani naposledy proti Buffalu, když lapil 31 střel a zejména mrštným přesunem v závěru zápasu zabránil vyrovnání.

Oblíbenci kapitána Landeskoga. Lídr Colorada nejprve pokřtil střelce premiérového gólu Martina Kauta, po zápase gratuloval Pavlu Francouzovi.

Co do individuálních statistik patří Francouz, jehož si Colorado nedávno pojistilo dvouletou smlouvou, k ligové špičce. V průměru pouští 2,26 gólu na zápas, což ho mezi všemi gólmany řadí na pátou příčku. O dvě pozice lépe je na tom dokonce v procentuální úspěšnosti zákroků (92,7 %, stejně jako Tristan Jarry z Pittsburghu).

Avalanche díky tomu zůstávají nadále jedním z nejlepších týmů na Západě. Pozoruhodné na tom je, že mužstvo nesrazila momentální početná marodka. Mimo hru jsou Mikko Rantanen, Nazem Kadri, Matt Calvert, Colin Wilson nebo Andre Burakovsky. Na Francouzovi leží ještě větší zodpovědnost kvůli absenci parťáka Philippa Grubauera.

„Něčím takovým si občas projde každý tým,“ nebabrá se v nepřízni osudu Jared Bednar, trenér Colorada. „Když se vám zranění nakupí, přichází čas pro další kluky. Je to pro ně ohromná příležitost.“

Té se s chutí chopil mladík Kaut, zatímco krajan Francouz zkrátka pokračuje v potvrzování svých kvalit. Spojení „táty se synem“ zase nabíjí Colorado optimismem.