Brankář Francouz podepsal s Coloradem novou dvouletou smlouvu

Zámořský klub oznámil dohodu na svém webu, finanční detaily nezveřejnil. Podle serveru capfriendly.com by měl Francouz obdržet dva miliony dolarů za sezonu, zatímco nyní mu roční smlouva zajistila 950 tisíc dolarů.

„Jsme nadšení, že máme Pavla pod smlouvou na další dvě sezony,“ pochvaloval si generální manažer a bývalý vynikající útočník Joe Sakic. „Po celý ročník je velmi důležitou součástí našeho mužstva a podává výborné výkony, a to zejména ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Je to tvrdě pracující profesionál a skvělý spoluhráč, který se úžasně chopil své příležitosti v NHL,“ ocenil Sakic.

Devětadvacetiletého plzeňského rodáka Francouze si vybralo Colorado jakožto nedraftovaného hráče v květnu 2018. Před touto sezonou měl na kontě jen dvě utkání, do nichž zasáhl během minulého ročníku. V tom probíhajícím však výborně doplňuje Němce Philippa Grubauera. Týmová jednička je navíc momentálně zraněná a vše tak leží právě na Francouzovi, jenž se mohl stát 1. července nechráněným volným hráčem.

Francouz zasáhl v této sezoně do 24 zápasů, vychytal Avalanche 14 vítězství a zdobí ho i výborné statistiky. V průměru inkasoval 2,44 gólu na utkání a s úspěšností zásahů 92,3 procenta patří mezi nejlepší gólmany v NHL.

„V průběhu celé sezony cítíme, že pro nás může vychytat vítězství v jakémkoliv utkání. Je vynikající za všech okolností. Philipp Grubauer je teď zraněný, takže je to na Pavlovi. A my mu věříme,“ řekl po posledním utkání s New York Islanders (3:1) kouč Jared Bednar. Jeho svěřenci jsou třetí v Západní konferenci, na první St. Louis ztrácejí tři body, ale mají dva zápasy k dobru.