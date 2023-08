Norský hokej v krizi, ruší plánované akce. Stihne mistrovství v Česku?

„Nemyslel jsem si, že to je až tak špatné,“ posteskl si pro norskou TV 2 manažer národního týmu Tobias Johansson.

Svazový rozpočet je hluboko v mínusu, místo plánovaných šesti milionů se krize prohloubila v loňském roce na devět. A ani do léta se ji nepodařilo vyřešit.

Několik lidí proto muselo přijít o práci, teď navíc federace sáhla i na sportovní stránku.

Seniorská reprezentace se do konce kalendářního roku 2023 ani jednou nesejde, přijde také o přátelská utkání. Loni norská reprezentace sehrála dva turnaje v listopadu a prosinci, nejprve doma s Lotyši a Dány, později v Bratislavě s domácím Slovenskem a opět Lotyšskem.

Norští hokejisté se radují ze snížení proti Slovensku.

Podzimní program zůstane nezměněn jen u juniorské reprezentace, kterou čeká na přelomu roku šampionát elitní divize, a ženský tým, který je svázán se sponzorskou smlouvou.

„Poprvé máme v jedné sezoně na mistrovství světa osmnáctku, dvacítku i áčko. Je to nesmírně smutné. Všichni si uvědomují, že rozpočet je hodně v mínusu, ale možná mohli na svazu použít hlavu dřív a propustit zaměstnance v období covidu. Teď leží norský hokej na zemi se zlomenou páteří,“ prohodil naštvaně reprezentant Alexander Bonsaksen.

Právě zkušený útočník byl u dvou posledních norských účastí ve čtvrtfinále. Přestože se v posledních letech severské zemi na šampionátech příliš nedaří a spíš bojuje o setrvání v elitní skupině, úspěch Německa či Lotyšska z letošního jara však může hráče i z méně hokejové krajiny motivovat.

Norové patří v zimních sportech mezi špičku, na zimních hrách vévodí medailovým tabulkám. Hokej však patří mezi výjimky. A současná krize mu rozhodně nepomůže.

Navíc to není tak dávno, kdy Norové museli řešit prakticky totožný problém v basketbalu. V roce 2012 znamenala čtyřmilionová ztráta v rozpočtu pět let bez vystoupení na mezinárodní scéně.

„Jsem zvědavý, zda se příští rok střetneme se zeměmi jako Slovensko a Lotyšsko, nebo to budou země jako Itálie a Maďarsko,“ uvedl Johansson a dodal: „Dostali jsme se do situace, která není dobrá. Ovlivní nás to i do budoucna.“

O jak vzdálenou budoucnost půjde, není jasné. Prioritou pro norský svaz by měl být květnový šampionát v Česku, do kterého vstupují duelem se Švýcarskem a následně s domácím výběrem.

„Informaci o stavu v norském hokeji máme, interně to ale v Mezinárodní hokejové federaci neřešíme. O aktuálním stavu se dozvíme víc na říjnovém kongresu IIHF. Každý svaz je zodpovědný za svoje hospodaření. Až v případě, že by daný člen nebyl nadále schopný plnit své závazky vůči IIHF, tak do toho vstoupíme,“ vysvětlil pro iDNES.cz viceprezident IIHF Petr Bříza.

Také připomněl, že pokud by Norové skutečně nemohli odehrát turnaj v Praze a Ostravě, s elitní skupinou se rozloučí.

„Ale nechci spekulovat. Třeba budou úspěšní ve shánění sponzorů a starosti vyřeší. Teď jsou Norové přihlášení, herní plán je schválený a žádný termín, kdy by museli dát vědět o své (ne)účasti, nemají,“ doplnil.