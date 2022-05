Hvězdy na nule. Očekávám od sebe a naší lajny víc, kritizuje se Hertl

Vaše pocity se dají lehce odhadnout.

Nejsou dobré. Nehráli jsme ani dobrý hokej, nechali jsme Švédy hrát, moc nám toho nedovolili. Očekávám od sebe a naší lajny víc. Nemůže hrát jenom Krejčího lajna. Když nedáme gól, musíme se udržet aspoň v pásmu. Ale ani tam nejsme.

S Jakubem Vránou jste i s přípravou odehrál čtyři zápas. Cítíte, že souhra drhne?

Myslím, že první dva zápasy ve Stockholmu nebyly špatné, ale dnes jsme toho moc nevytvořili. Nedostali jsme se v útočném pásmu k ničemu. Je na nás, abychom to zvedli. Zatím vůbec nepomáháme.

Nemůže to být tím, že plejeři z NHL těžko přivykají evropským rozměrům kluziště?

Na to se rozhodně vymlouvat nebudu. Jsme na tom všichni stejně. Tady to není o zvykání, ale o tom být silnější na puku. Trošku to zjednodušit a hrát daleko víc v útočném pásmu. Tým očekává, že my víc pomůžeme.

Co kromě švédských přesilovek rozhodlo?

Bylo to naší hrou. Ztráceli jsme puky, chtěli jsme udělat něco navíc. Ale když to nejde, musíme hrát jednodušeji. Místo toho jsme je nechali hrát a ztráceli jsme hrozně moc puků. Švédové z toho měli brejky, dostávali jsme je sami do hry. Přitom oni mají ofenzivní beky, kteří moc nechtějí bránit. Kdybychom do nich víc chodili, mají to těžší. Proti Dahlinovi a Larssonovi hraju furt. Nemají rádi, když je dohrajete. Nejlepší jsou v útoku, kde jsme je nechali furt hrát.

První desetiminutovka ale nebyla špatná. Co se v české hře pak změnilo?

Nevím. Vypadalo, že první dvě třetiny nemáme energii. Oni pomalu hráli na tři lajny, ale nechali jsme je hrát místo toho abychom zabrali a chtěli to víc. Těžko jsme se k nim dostávali. Bylo to tím, že jsme ztráceli relativně lehké puky.

Utěšuje vás, že třetí třetina přinesla mírné zlepšení?

Víme, že kdybychom takhle hráli celý zápas, může to být jinak. Ale už bylo pozdě. Věděli jsme, že jsme si první dvě třetiny nezasloužili vedení, vypadalo to, že nám nejedou nohy. Byly jsme všude pozdě, oni naopak všude. My jsme se z toho nemohli dostat.

Lze porážku v základní skupině snadno hodit za hlavu?

Na to nemá cenu teď myslet. Řekneme si o pár chybách a musíme se připravit na další zápasy. Každý z nich bude těžký. Musíme zapomenout a začít znovu. Hlavně naše lajna a já musím předvádět lepší výkony a pomoct týmu. Když ne už gól, tak vytvořit tlak a jenom honit puky.

Alespoň se daří Romanu Červenkovi, který má po dvou startech bilanci 0+6.

Červus tady předvádí super výkony, každý rok je podává. Má neskutečné vidění, umí si to přidržet, najít si volného hráče.