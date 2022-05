Posily z NHL last minute. S přáním oživit, ne nabourat český tým

Jistý je příjezd obránce Michala Kempného. Žádaný David Pastrňák není zcela zdravý. A pak se nabízejí pracanti David Kämpf, Tomáš Nosek či Radek Faksa.

Nemělo by hrozit radikální nabourání fungujícího celku, jelikož nedorazí všichni.

Trenéři by rádi hráli na osm obránců a Kempný doplní současnou defenzivu. Koučům příliš nevadí, že od ledna sehrál za Washington jen třináct zápasů a často seděl na tribuně jako zdravý náhradník. Cení si ho více než mistra extraligy Davida Musila, který letí domů.

„Michal šel do velkého hokeje přes Kometu, takže Kari (Jalonen) se mě ptal, jaký je,“ přiznal v neděli asistent Libor Zábranský. „Víme, že toho teď moc nenahrál, ale je zdravý, bruslivý a potřebujeme hráče na oslabení.“

Kempný dorazí v pondělí odpoledne, v ideálním případě naskočí už v úterý proti Rakušanům.

Které útoky vylepšit? Sesadit Blümela?

Na soupisce zbývají ještě dvě místa pro útočníky. Velké téma je Pastrňák. Není stoprocentně zdravý, ale reprezentaci by nepochybně posílil. Záleží na postoji Bostonu.

Kam s ním? Sedl by si s Hertlem a Vránou, který by se mohl přesunout na oblíbenější levé křídlo? Hrozilo by, že by si dva ryzí střelci překáželi.

Zřejmě by tak zamířil k Červenkovi s Krejčím místo Blümela, byť tahle trojka prokazuje sehranost.

Další možnosti reprezentace zkoumá u Kämpfa a Noska pro třetí či čtvrtou formaci. Volný by mohl být i Faksa, jehož Dallas hraje v noci na pondělí sedmý zápas proti Calgary.

Okysličení univerzálem Noskem by jistě neuškodilo. Na oslabení se specializuje Kämpf v Torontu a velkou pomoc by přinesl i mohutný Faksa, jenž v play off exceluje s úspěšností na vhazování 61 procent.

Web The Athletic o něm před pár dny napsal: „Jestli si někoho všimnete, že ovlivňuje hru, je to Faksa.“

Na rozběhnuté mistrovství přilétal už dvakrát. V Moskvě 2016 ho kouč Vůjtek upřednostnil před Hemským, o tři roky později na něj dvě kola play off NHL čekal i Říha.

Velkou euforii vzbudili Pastrňák s Krejčím v roce 2018, když společnými silami krátce po příletu zdolali Rusko.

I teď mohou krajané ze zámoří reprezentaci náramně posílit a oživit.

Ovšem bude naprosto klíčové, aby věděli o svých úkolech a co nejdříve navnímali principy Jalonenova soudržného systému.

„Pokud by nějaký hráč roli nepřijal, nemůže tady být. Podle toho jsme také hráče vybírali,“ ujistil Zábranský.