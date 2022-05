Kazachstán sází na kontinuitu, v nominaci má dvacítku účastníků z loňska

V týmu jsou stejně jako před rokem tři rodilí Kanaďané - beci Darren Dietz z týmu letošního vítěze Gagarinova poháru CSKA Moskva, Jesse Blacker z Jekatěrinburgu a útočník Curtis Valk z Barysu Nur-Sultan - a také švédský obránce s kazašským pasem Viktor Svedberg z Omsku.

Kazachstán loni překonal svůj nejlepší výsledek na MS z roku 2005 z Rakouska, kde skončil dvanáctý. A mohl dopadnout i lépe. Měl nakročeno do čtvrtfinále na úkor pozdějších mistrů světa Kanaďanů, ale připravil se o něj závěrečnou porážkou 1:3 s Norskem, které už si nemohlo polepšit z předposlední pozice ve skupině. Na velkých turnajích Kazaši přesto skončili lépe jen při dvou účastech na olympijských hrách v roce 1998 v Naganu (8. místo) a v roce 2006 v Turíně (9.).

Osmadvacetiletý Dietz přišel do základny kazašské reprezentace Barysu Nur-Sultanu do KHL v roce 2017 a až loni v prosinci se přesunul do CSKA. Za Kazachstán hraje od ročníku 2018/19 a stihl před loňským šampionátem jedno MS divize I i olympijskou kvalifikaci. V NHL má z ročníku 2015/16 za Montreal 13 utkání a pět bodů (1+4). O tři roky starší Blacker po třech letech v Barysu odešel loni do Jekatěrinburgu a v reprezentaci se objevil poprvé v předminulé sezoně. Jednou nastoupil v NHL za Anaheim v sezoně 2014/15.

Třicetiletý Svedberg také po třech sezonách v kazašském týmu v KHL změnil působiště. Loni v létě odešel do CSKA a v polovině prosince do Omsku. V sezoně 2018/19 ještě reprezentoval Švédsko, ale první velký turnaj absolvoval až loni s Kazachstánem. O rok mladší Valk také šel do Nur-Sultanu před čtyřmi roky a dres Kazachstánu oblékl poprvé v předminulém ročníku. V NHL v sezoně 2017/18 nastoupil jednou za Floridu.

Na první velkou mezinárodní akci se chystají gólmani Sergej Kudrjavcev z Orsku z ruské Vyšší ligy a Ilja Rumjancev z Kokšetau i obránce Adil Beketajev z Nomadu Nur-Sultan. Vedle nich loni chyběli také bek Leonid Metalnikov z Vladivostoku a útočník Michail Rachmanov z Karagandy, který startoval na šampionátu před osmi lety. Metalnikov bude hrát mezi elitou premiérově, má na kontě tři starty ve skupině A divize I.

Šestatřicetiletý Roman Starčenko z Barys Nur-Sultan se naopak chytá na celkově čtrnácté mistrovství světa, přičemž sedmé bude v elitě a na sedmi hrál o patro níže.

Kádrem Barysu Nur-Sultan prošlo patnáct nominovaných hráčů. Beci Samat Danijar, Valerij Orechov a útočníci Alichan Asetov s Arkadijem Šesťakovem dokončili ročník v Nomadu Nur-Sultan, odkud byl naopak v Barysu jen krátce zadák Adil Beketajev. A jeden start v KHL si připsal i gólman Andrej Šutov z Karagandy.

V přípravě se představili Kazaši v neděli a v pondělí v Rize proti Lotyšsku a prohráli 0:5 a 1:5. Do turnaje vstoupí v sobotu v 11:20 proti Dánsku a v dalších duelech základní skupiny A v Helsinkách narazí na Francii, Švýcarsko, Kanadu, Slovensko, Německo a Itálii.