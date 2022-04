Červenka bude kapitánem i na Českých hrách, duel s Finy odchytá Lukeš

Dnešní úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku odchytá Štěpán Lukeš. Zápas začne v 17:30.

„Těšíme se, nálada je výborná. Víme ale, že to bude strašně těžký soupeř,“ řekl novinářům po dnešním rozbruslení jeden z asistentů hlavního kouče Libor Zábranský. Finové mají v devětadvacetičlenném kádru sedmnáct vítězů z Pekingu.

„Sami se můžete na soupisku Finů podívat. Pro nás je to velký test. Věříme, že prvky, na kterých společně dlouho pracujeme, se projeví ve hře. A zároveň věříme, že Roman Červenka - jako náš kapitán - dovede tým k vítězství,“ doplnil Zábranský.

Šestatřicetiletý Červenka, jenž obléká dres celku Rapperswil-Jona a vyhrál v klubové části sezony kanadské bodování švýcarské ligy, naváže na kapitánské povinnosti, které si plnil už v Pekingu. Tam se vrátil do hokejové reprezentace takřka po čtyřech letech. Tým poprvé v historii na velkém turnaji nepostoupil do čtvrtfinále, Červenka byl ale nejproduktivnějším hráčem mužstva s pěti body ze čtyř utkání.

A není vyloučeno, že „céčko“ mu zůstane na dresu až do světového šampionátu v Tampere. „Nevěřím, že by se něco mělo u Romana měnit, ale ještě jsme se o tom takhle nebavili, jdeme den po dni. Teď pro nás začíná velký domácí turnaj a my chceme fanoušky potěšit. Doufám, že jich dorazí hodně,“ přál si Zábranský.

V brance začne Lukeš, který se připojil zpátky k týmu poté, co vypadl ze hry zdravotně indisponovaný Nick Malík a byl nucen pozvánku odmítnout. Ze střídačky mu bude krýt záda Petr Kváča. Jen na tribuně dnes zůstane Marek Langhamer. Opora Ilvesu Tampere se k mužstvu připojila v úterý při srazu týmu v Ostravě.

„Dnes nastoupí Štěpán Lukeš a pak uvidíme, jak to půjde dál. Je to hlavně na konzultaci s trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem. Tak to funguje, v těchto turnajích je opravdu třeba to brát zápas od zápasu,“ řekl Zábranský.

Předpokládaná sestava ČR Š. Lukeš - Ščotka, Šulák, J. Jeřábek, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Nedomlel - M. Stránský, Černoch, Smejkal - Blümel, M. Špaček, Červenka - P. Kousal, Kodýtek, P. Zdráhal - O. Beránek, Hladonik, Flek - Fridrich.

Pro český tým půjde po šesti zápasech Euro Hockey Challenge o první ostřejší test. „Já si však nemyslím, že se nyní ukáže, jak na tom celkově jsme. Jde o to, že zápasy jsou těžší a těžší, což je dobře. Ale ano, je to velká zkouška. A já věřím, že uspějeme,“ prohlásil Zábranský.

„Razím určitou filozofii, kterou Kari Jalonen (hlavní trenér) vnímá podobně. Je třeba se soustředit na sebe a na svůj výkon a na detaily, na kterých pracujeme. Aby pak ten vrchol přišel v Tampere a poté už jsme jen dolaďovali detaily pouze jako celek. Finové jsou vynikající bruslaři, to víme, nicméně když vidím naše kluky, jaký mají elán a chuť, tak jsou na tom nyní stejně. Počkejme si, co přinese zápas, uvidíme po první třetině, jak to bude vypadat,“ řekl Zábranský.