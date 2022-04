ONLINE: Finsko - Česko. Příprava na světový šampionát pokračuje

Češi v dosavadním průběhu přípravy čtyřikrát zvítězili a dvakrát prohráli. V posledním utkání přetlačili Slovensko 4:3 po nájezdech.

Kromě svěřenců Craiga Ramsayho změřil reprezentační výběr síly také s Rakouskem a Německem, teď stojí proti o poznání obtížnějšímu protivníkovi.

Finové přijeli do Ostravy s kvalitním kádrem, ve kterém najdeme hned sedmnáct olympijských vítězů z Pekingu v čele s kapitánem Markem Anttilou a dalšími hvězdami evropského hokeje.

„Bude to zábava. Znám všechny jejich hráče, některé z nich jsem i trénoval, stejně tak znám i trenérský tým. Ale budu se plně koncentrovat na mou práci u svého týmu,“ řekl kouč Jalonen, pro něhož jistě půjde o prestižní záležitost.

Podoba českého kádru doznala po zápasech na Slovensku několika změn. Reprezentaci opustili brankář Aleš Stezka, obránce Libor Zábranský mladší a útočníci Martin Lang s Davidem Ciencialou, jehož limitovalo zranění.

Pozvánku naopak dostali brankář Marek Langhamer, obránce Libor Šulák a útočníci Hynek Zohorna, Matěj Stránský, Michael Špaček a Roman Červenka.

„Ze začátku to bude bolet, protože už mám za sebou delší pauzu od posledního zápasu a musím se do toho dostat. Ale doufám, že to bude každý den lepší a lepší,“ prohlásil útočník švýcarského Rapperswillu.

K týmu se rovněž připojil David Krejčí, který bude na základě domluvy s trenéry zatím jen trénovat a do akce naskočí až příští týden v rámci Švédských hokejových her.

„Teď mám obrovskou motivaci. Na 99 procent to bude můj poslední šampionát a jedu tam uspět.“

Na poslední turnaj série Euro Hockey Tour by za týden měly dorazit i posily z NHL. Klapnout by měla účast Tomáše Hertla, Jakuba Vrány a Filipa Hronka, otazníky visí třeba nad Jakubem Voráčkem nebo Dominikem Kubalíkem.

Omluvenka naopak přišla od Filipa Zadiny, který podstoupil operaci slepého střeva. Světového šampionátu se nezúčastní ani Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka a Radan Lenc.