K hokejové reprezentaci se připojil Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš se omluvil

Oba sourozenci odehráli poslední sezonu v dresu švédského klubu IK Oskarshamn. Hynek si za 48 startů v základní části připsal 29 bodů díky 10 gólům a 19 nahrávkám. V 10 zápasech play off připojil branku a dvě asistence. Kouč českého výběru Kari Jalonen s generálním manažerem Petrem Nedvědem s ním byli v kontaktu již od vyřazení jeho týmu ve čtvrtfinále play off švédské ligy po sedmi zápasech s Rögle.

„V průběhu minulého týdne jsem si volal s oběma bratry Zohorny. Tomáš není po dlouhé sezoně zdravotně stoprocentně v pořádku, a tak se omluvil. Naopak Hynek by měl zasáhnout už do zápasů Českých hokejových her během tohoto týdne,“ potvrdil generální manažer Petr Nedvěd.