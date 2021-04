Vzory: Vokoun i Hnilička. Na gólmany se Růžička zaměřil od zlatého Německa

A když pomohl vytáhnout Mladou Boleslav do jejího historicky prvního semifinále extraligy, konečně přišla i pozvánka do národního týmu. „Bylo to ohromné překvapení. Je to nejvíc a byl to můj sen,“ říká čtyřiadvacetiletý gólman, který konečně naplno rozjel zraněními přibrzděnou kariéru.

Jako kluk obdivoval umění Tomáše Vokouna či Milana Hniličky, kteří pomohli zlaté generaci českého hokeje získávat tituly. A teď může jít i ve stopách Davida Ritticha, jenž se jako vůbec první brankář Boleslavi podíval do reprezentace a odstartoval povedenou kariéru.

Nenarušil vám telefonát z reprezentace plány na dovolenou?

Určitě ne. Vzhledem k situaci panující ve světě jsem žádné volno v zahraničí neplánoval. Když mi volali s touhle nabídkou, byl jsem neskutečně šťastný, že to vyšlo. Teď jsem moc rád, že můžu být s národním týmem.

Přijel jste do týmu, kde už dva brankáři byli. Byl byste rád za nějakou zápasovou zátěž?

Mám v hlavě jeden sen, který pro mě hodně znamená: sehrát zápas za národní tým. Když tu šanci dostanu, budu se snažit předvést co nejlepší výkon a užít si to.

Jak moc se znáte s hráči z klubů napříč Evropou, kteří se aktuálně připravují na kempu?

Známe se s některými kluky z extraligy, hráváme proti sobě. Je tu také dost stejně starých mladých hráčů jako já. S kluky z Ruska jsme se poznali v kabině, přivítali jsme se hned po příjezdu na kemp. Jen být tu s hráči z KHL a odkoukávat jejich zvyky je pro mě ohromná zkušenost.

A co účast na mistrovství světa? Cvičí s vámi tahle možnost? Lákala by vás alespoň pozice třetího brankáře?

Díky pozvánce šance na mistrovství existuje a já udělám všechno proto, abych tu co nejdéle vydržel. Když to dopadne, budu strašně šťastný.

Kdy jste jako kluk začal vnímat světový šampionát a národní tým?

Nagano a zlatý hattrick jsem ještě tolik nevnímal a neviděl ty hokeje živě. Ale od Vídně 2005 jsem koukal na zápasy. Gólmany jsem speciálně sledoval až od zlatého šampionátu 2010 v Německu. Když se na ta utkání dívám dnes zpětně, snažím se něco odkoukat. Byli to přece jen vynikající hráči, kteří dotáhli naši zemi k titulům.

V klubu jste se potkal s Gasperem Krošeljem, který už roky chytá na mistrovství světa za slovinskou reprezentaci. Bavili jste se, jaká bývá na šampionátech atmosféra?

Nestihli jsme to. Gasper odjel hned po sezoně s rodinou do Slovinska. Bavili jsme se o tom s Markem Schwarzem. Řekl mi, abych tu nechal úplně všechno, co v sobě mám a maximálně si tu šanci užil.

V klubu jste Krošelje přechytal a vysloužil si na play off pozici jasné jedničky. Jak velká motivace je být lepší než konkurence v reprezentaci?

Ta je samozřejmě ohromná, obléknout dres národního týmu je velká výzva.