Šulák se připojí k hokejové reprezentaci, kouč čeká na finské krajánky

Jen co přijel na další fázi kempu národního týmu do Plzně, přivítal pětici nových hráčů z domácí ligy. A kouč trenér hokejové reprezentace Filip Pešán vyhlíží další borce ze zahraničí, kteří by se mohli připojit k týmu. Jedna důležitá posila dorazí už v úterý.