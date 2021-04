Ostrá příprava na MS začne s hráči KHL. Proti Rakousku bude chytat Will

„Půjdeme do zápasu se všemi mazáky, které tu máme, takže se zapojí i hráči z KHL,“ řekl na online setkání s novináři asistent trenéra Martin Straka.

Trenérský štáb chce v prvních dvou přípravných duelech vidět všechny borce, kteří jsou momentálně v kempu národního týmu a bojují na hraně nominace.

Přípravný zápas Rakousko - Česko Předpokládaná sestava ČR Will - Sklenička, Šustr - Šcotka, Mozík - Mašín, Jordán - Šalda - Pour, Kodýtek, Flek - Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna, Blümel - Zachar, Hanzl, Radil - Horký, Suchý, Dufek - Beránek.

„Budeme vyžadovat útočný hokej, pohyb, napadání a agresivitu. Víme, že utkání nebude jednoduché. Hráči se dlouho neukázali v zápase a já doufám, že budou natěšení,“ dodal Straka.



Český tým odehraje s Rakušany odvetu hned v sobotu v Jindřichově Hradci od 18:40. Po utkání má kouč Filip Pešán a asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem v plánu udělat první velký řez v kádru.

Národní tým zároveň čeká na další posily pro mistrovství světa. Tým by mohlo doplnit několik hráčů z aktuálně hrané finálové série play off české extraligy, ve hře jeden z elitních centrů ze švýcarské ligy Jan Kovář. Stále se navíc hraje také play off ve Finsku.

Manažer Petr Nedvěd komunikujeme i s hráči z klubů NHL potenciálně volnými pro šampionát po skončení základní části.



„Chceme mít pohromadě co nejvíc kluků. Situace se pořád vyvíjí i za mořem. K dispozici chceme mít rozhodně to nejlepší, co bude k mání. Hlavně se nikdo nesmí zranit,“ dodal Straka.