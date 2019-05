Italský kádr pro MS: bek s českými předky Pavlu či nezničitelný Helfer

Otec čtyřiadvacetiletého Jana Pavlu Martin se narodil v Plzni, ale už od sedmi let žil v Bolzanu. Tam v roce 1969 odešel z Plzně hrát jeho otec Jaroslav, který má ve sbírce tři tituly z let 1956 až 1958 s Rudou hvězdou Brno (nynější Kometou Brno).

Italové na MS Italové vstoupí do turnaje v sobotu od 12:15 proti Švýcarsku a v dalších duelech základní skupiny B v Bratislavě narazí na Švédsko, Lotyšsko, Rusko, Českou republiku (v pátek 17. května ve 20:15), Norsko a Rakousko.

Martin Pavlů reprezentoval Itálii na sedmi mistrovstvích světa, na dalších pěti v kategorii B a na třech olympijských hrách. S reprezentační kariérou se rozloučil po vystoupení pod pěti kruhy v Naganu v roce 1998.

Jeho následovník Jan, který hraje už od mládežnických let v Německu a má i tamní pas, se dočkal velkého turnaje poprvé loni ve skupině A divize I v Budapešti, odkud se Itálie ze druhého místa vrátila po roce mezi elitu.

Helfer, který stratoval na olympijských hrách 2006 v Turíně, bude hrát mistrovství světa elitní skupiny podesáté a devětkrát startoval také o kategorii níže. Rekordmanem MS v součtu všech kategorií je maďarský útočník Viktor Szélig s 21 účastmi.

V týmu je i trojice rodilých Kanaďanů. Sedmatřicetiletý útočník Marco Rosa Gonzales, který pochází ze Scarboroughu, se dočká první velké mezinárodní akce v kariéře. O dvanáct let mladší obránce Angelo Miceli z Bolzana je rodákem z Montrealu a do Itálie zamířil v listopadu 2017. Rodilým Kanaďanem z Delty je o rok starší Anthony Robert Bardaro z Asiaga, kam přišel v roce také před dvěma roky University of British Columbia.

Vedle nich nebyli u loňského postupu ani brankář Gianluca Vallini s obráncem Rolandem Hoferem ze Sterzingu, další beci Stefano Marchetti z Bolzana a útočníci Giovanni Morini z Lugana a Joachim Ramoser z Inglostadtu. Mezi elitou ještě nehráli také gólman Marco De Filippo Roia z Cortina, bek Sean McMonagle z norského Frisku, který působil v sezoně 2016/17 ve Znojmě v EBEL, a útočníci Ivan Deluca z Bolzana a Peter Hochkofler ze Salcburku.

Z celkem deseti krajánků působících mimo italské kluby nehraje v nejvyšší soutěži také další hráč Heilbronnu útočník Alex Lambacher a bek Luca Zanatta ze švýcarského Oltenu.

Sestrou útočníka Simona Kostnera z Rittenu je krasobruslařka Carolina Kostnerová, bronzová medailistka z olympiády v Soči z roku 2014 a majitelka kompletní sbírky medailí z mistrovství světa.