Kapitán Voráček: Věděli jsme, že to urveme vůlí. Že góly dáme

Ten zápas byl z vaší strany dlouho nervózní. Proč?

Po bruslařské stránce jsme si něco vytvořili, ale je pravda, že to určitě dlouho nebyl náš ideální zápas. Měli jsme nohy v písku. Věděli jsme ale, že to urveme vůlí. Že když zůstaneme u naší hry, tak góly prostě dáme. Byli jsme trpěliví a padlo to tam.

Nepochyboval jste?

Na pochyby nebyl čas. Soustředil jsem se spíš na to, abychom si vytvořili šance a dali nějaký gól. Ani po té nešťastné brance na 1:1 se nic nezměnilo.

Prosím, popište váš gól. Nečekaně jste vyřešil situaci 3 na 1.

Kdybych jel zleva, Frolda (Michael Frolík) by to měl na volej. To bych určitě nahrával, jenže takhle by ta nahrávka byla fakt těžká. Měl bych to přes ruku, přes celé tělo. A on pak taky. Věděl jsem, že když vystřelím, může se to k někomu z nás odrazit, což se taky stalo. Já už to pak jen zametl.

Po čtyřech letech je český tým na mistrovství světa v semifinále. A vy jste kapitán. Jaký je to pocit?

Nádherný. Jak se hrál druhý zápas?

Finsko vyhrálo v prodloužení, ale jdete na Kanadu.

Bude to strašně těžké, ale věříme si. Skvěle bruslí, jsou opravdu kvalitní. Musíme si vorazit, protože Německo nás stálo hodně sil.

Český tým v posledních letech v semifinále a zápase o bronz selhával. Jako by byl uspokojený z úspěšného čtvrtfinále. Jak ho jako kapitán nabudíte na klíčové zápasy?

To vám řeknu až další den, teď si spíš užiji vítězství. Jsem fakt hrozně unavený, bylo to neskutečně náročné. Ale v pátek se můžeme pobavit o tom, co budeme dělat v sobotu.