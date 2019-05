Chybu si moc vyčítat nebudu, kluci mě podrželi, cítil úlevu Bartošák

„Když můžu, kluky podržím. A když já udělám chybu, oni podrží mě,“ vykládal reprezentační gólman. „O tom je týmový sport, a proto si chybu nebudu moc vyčítat.“

Mluvil o 38. minutě. Nepřesnou rozehrávkou do rohu kluziště nabídl dotěrným Němcům šanci, kterou útočník Mauer nepohrdl.

„Spěchal jsem do brány a tam byla návaznost na chybu. Nedokázal jsem dobře zabrzdit, udělat správný rozklek a zákrok jsem provedl rozhozený,“ kroutil hlavou Bartošák.

Jeho chyba Čechy přibrzdila, ale nepoložila. Ve čtvrtfinále vyhráli 5:1. „Celou dobu jsme věřili a věděli, že jsme lepším týmem,“ ujišťoval extraligový gólman.

Po zápase si převzal cenu pro nejlepšího hráče českého týmu.

Až na minelu si počínal bravurně. Střely mu nevypadávaly, nájezd hvězdného Draisaitla zachránil v první třetině za stavu 0:0 jeho pohotový zákrok pravým betonem. „Střela mu úplně nesedla. Rychle jsem to zavřel,“ rozebíral brankářský vousáč.

„Páátrik Bartošák!“ ozývalo se ze zaplněných tribun za jeho zády. O pár desítek minut později se zdálo, že by to mohlo být nejproklínanější české hokejové jméno.

Tím spíš, když šestadvacetiletý Bartošák v základní skupině soupeřil o místo v brankovišti se zkušenějším Pavlem Francouzem, který za poslední tři roky odchytal na velkých turnajích čtyři čtvrtfinále.

Reprezentační trenéři ukázali na Bartošáka (možná i kvůli Francouzově počínající nemoci).

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

A byl to vítězný tah.

Ale stálo to kýbl nervů! „Je to super být po pěti letech v semifinále,“ vykládal zpocený hrdina zápasu. „Je to po pěti letech, ne?“ otázal se pro jistotu novinářů.

Po čtyřech byla správná odpověď. Ale ani tahle chybka nevadila.

Podívejte se na sestřih utkání s Německem: