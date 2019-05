Posunuli jsme český hokej o kousíček výš, řekl po postupu kouč Říha

Považujete to po letech selhání za velký úspěch?

Je to skvělá zpráva kvůli tomu, že sem fanoušci nepřijeli jenom tak. A že se český hokej zase posunul o malý kousíček výš. Neříkám, že jsme posunuli úplně, nebo že by to byl odrazový můstek, ale kluci tomu dávají opravdu všechno.

Víc jak dvě třetiny to ale byly nervy, viďte?

Člověk to na střídačce nestačí vstřebávat, protože musíte hledat možnosti, abyste klukům mohli něco říct a poradit, takže na to nemáte čas.

Co bylo v zápase rozhodující?

Na začátku jsme byli trošku zakřiknutí, byť jsme měli šance na góly. Kdybychom je dali, možná jsme se dřív uklidnili. Němci byli zarputilý soupeř, my jsme špatně kombinovali a těžko jsme se dostávali přes modré čáry. Dělali jsme tam chybičky a Němci díky tomu drželi střední pásmo.

Kdy přišel zlom?

Potom jsme se vrátili k tomu, co jsme s nimi hráli v přípravě v Karlových Varech - na šířku hřiště jsme se jednoduše dostávali do třetiny. A vstřelili důležitý gól, což nás uklidnilo. Dneska to byl kolektivní výkon od prvního do posledního hráče. S disciplínou - nebyli jsme tolik vylučovaní, to bylo nesmírně důležité.

Viděl jste na mužstvu trpělivost?

Dneska jsme na tom všechno postavili a myslím, že si kluci dali říct. Se Švýcarskem to bylo bláznění, oni si to řekli sami, my jim to připomínali.

Věděl jste, že když tým odskočí o dva góly, tak hru ovládne?

Tlak byl obrovský. I vy novináři jste psali o Němcích, že jsou málem olympijští vítězové... Kluci si to přečtou, takže tlak je obrovský. Němci neměli co ztratit. Vystupovali naprosto suverénně. Odehráli jsme perfektně oslabení, což nám strašně zvedalo sebedůvěru. Gól Kuby Voráčka pak mužstvo uklidnil. Snažil se, chtěl to rozhodnout. Přitom to první lajně nešlo, ale počkali si na tu chvíli. Důležité je, že skórovaly všechny formace. A že se doplňovaly.

Máte přehled o Kanadě, semifinálovém soupeři?

Chvilku si odpočinu. Košickou skupinu máme připravenou, všechny čtyři mužstva jsme měli dopředu zmapovaná, ale hned po zápase to řešit určitě nebudu.

Jaký soupeř Kanada bude?

Viděl jsem kus čtvrtfinále se Švýcary. Je to špička, jsou na tom dobře bruslařsky i technicky. Vyhovujou si, jsou tam nesmírné hvězdy. Ale já si myslím, že se dá hrát s každým. Pokud budeme takhle disciplinovaní a vydržíme s nimi v tempu, tak máme šanci. I oni znervózněli v určitých fázích, také měli štěstí. Takže proč ne?

Kanada ovšem postoupila se štěstím. Je to znamení, že je k poražení?

Tak hlavně Kanada ve dvou zápasech vyrovnala až v posledních vteřinách. To jim třeba věčně nepůjde.

Užijete si postup, dáte si skleničku vína?

Já si dávám vždycky. Půjdeme zase na ten náš rituál, dáme si pivko, sedneme si spolu a pak zase začneme pracovat.

Jak to vypadá s brankářem Francouzem, který kvůli zdravotním potížím vypadl ze hry?

To byla jenom slabá viróza. Nechtěli jsme, aby byl v kabině, aby se to nerozneslo. Myslím, že v sobotu už to bude dobrý.

Nevnímal jste, že to byl trochu risk posadit Jakuba Vránu na tribunu?

Já myslím, že neriskujeme. Máme promyšlené tahy se všemi hráči. Neriskujeme, to není žádný risk. Víme, že je to brejkový hráč, víme, že je lehký, technický, a to by nám na Němce nesedělo. Takže jsme se rozhodli takhle a nic jsme neriskovali.

Byl to tedy tah jen pro toto utkání?

Ano. Proti Kanadě budu sestavu řešit úplně znovu.

