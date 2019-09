Druhou výhru Vsetína trefil uzdravený Kucharczyk

„Věřím, že uděláme nějakou sérii vítězných utkání a posuneme se v tabulce nahoru,“ přeje si druhý kouč Vsetín Luboš Jenáček.

Los tomu nahrává. V pondělí jedou šestinásobní extraligoví mistři k poslední Kadani a ve středu přivítají čtrnácté Ústí nad Labem. Tedy týmy, které ještě nevyhrály.

„Jsem přesvědčený, že se budeme postupně zvedat. Některé věci už byly lepší než v předešlých zápasech,“ řekl Jenáček po sobotním vítězství pro klubové stránky.

Vsetín k němu nasměrovala zlepšená produktivita. Poprvé v sezoně dal více než tři góly. A využil přitom tři přesilovky.

„Na psychiku to byl těžký zápas, protože máme málo bodů. Projevovalo se to hlavně v průběhu první poloviny, kde jsme měli šance, ale nedařilo se nám odskočit do brankového trháku,“ uvedl Jenáček.

Jeho mužstvo zlomilo soupeře definitivně až v 56. minutě, kdy se podruhé v utkání trefil Vítek. Vítězný gól si ale připsal matador Kucharczyk, který po problémech se zánětem v lokti nastoupil vůbec poprvé v sezoně.