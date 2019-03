První výzva v play off: Prostějov. Vsetín si přeje dlouhou sezonu

Hokejový útočník Luboš Rob v dresu Vsetína ovládl s 39 góly a 65 kanadskými body žebříčky základní části první ligy a brzy se o něj zřejmě porvou extraligové kluby. Ještě předtím si ale třiadvacetiletý hráč chce užít dnes startující play off. „Nejlepší by bylo, kdybychom zvládli baráž a hráli extraligu se Vsetínem. Ale to je ještě strašně daleko,“ uvažuje Rob.

Měla základní část vůbec chybu?

Kdyby nám někdo řekl, že se budeme pohybovat tak vysoko, brali bychom to všemi deseti. Věděli jsme, že můžeme hrát v popředí, ale druhé místo i počet bodů jsou skvělé.

A vy osobně? Jak se stalo, že jste se po příchodu z rodných Českých Budějovic tak zlepšil?

Taky bych tomu dopředu nevěřil. Ale jak sezona probíhala, sebevědomí mi rostlo. Zásluhu na tom mají výborní spoluhráči, naše lajna spolu byla celý rok a měli jsme dobře rozdělené role. Vše si sedlo, důležitá byla důvěra trenérů a pomohlo mi prostředí. Poprvé jsem byl jinde než doma, okolí jsem neznal, z ničeho jsem si nedělal hlavu, hrál jsem, jak nejlíp umím.

V posledních šesti kolech jste si připsal jen jeden gól a naopak tři asistence. To jste chtěl vylepšovat čísla ostatním?

To ne, bylo by hezké, kdyby to furt pokračovalo. Holt je období, kdy dáte gól i z parkoviště, pak na to naopak potřebujete hodně šancí. Přiznávám, že jsem teď trošku měl v hlavě, že se blíží konec sezony a v kanadském bodování je nás poskládaných víc za sebou. Nakonec jsem si řekl, že je jedno, jak to dopadne, a vyšlo z toho, že jsem první v gólech i kanadských bodech. Ono je jedno, kdo ty góly dává, ale je mi jasné, že se od nás očekávají, tak třeba v play off zase přijdou.

Jak daleko jste schopní dojít?

Když jsme skončili druzí, mají na nás lidé očekávání. Soustředíme se na první kolo, pak by už tlak nemusel být takový a jsme schopní všeho. Dostat se do baráže, to je sen.

Měl jste při letošních číslech možnost přeskočil do extraligy?

V průběhu sezony ano, ale chápu vedení Vsetína, že nás nechtělo pustit. Program byl docela náročný a někteří hráči zranění. Uvidíme, co přijde pak. Sezona je docela dost úspěšná, po jaké jiné by to mělo být. Extraligu jako ambici mám, pokud bych měl hrát první ligu, tak to z 90 procent vidím na Vsetín. Ale teď to nechci řešit.