Prostějov bude doma silnější, varuje vsetínský obránce Slováček

Série se nicméně vyvíjí podle papírových předpokladů. Ve druhém duelu však měl favorit namále. Odbojného soka, který si dvěma slepenými góly v posledních dvou minutách vynutil pokračování utkání, udolal až v prodloužení.

„Když jste ztratili vedení 3:1, byli jsme nalomení. Věděli jsme, že jsou na koni, ale naštěstí se nám to podařilo zlomit. Myslím, že tohle je lepší vítězství než 8:0. Čichli si, ale nevyhráli,“ soudí Slováček, že šťastné vítězství Vsetína by mohlo narušit sebevědomí Prostějova.

Ve prospěch Hanáků ale mluví bilance vzájemných zápasů ze základní části – Vsetín v Prostějově prohrál oba duely.

„Nebude to o nic lehčí než u nás. Čeká nás bouřlivá atmosféra a ještě lepší výkon Prostějova,“ míní Slováček, který je se dvěma asistencemi nejproduktivnějším vsetínským bekem ve čtvrtfinále.

Ve dvou duelech na kluzišti orlů inkasovali šestinásobní čeští šampioni deset branek. Ve čtvrtfinále se však můžou spolehnout na běloruského gólmana Šelepněva, který poprvé v sérii kapituloval až v 53. minutě druhého střetnutí.

„Můžete mít tým, jaký chcete, ale když nemáte gólmana, tak to v play off nejde. My máme skvělého Janka, nachystaný je i Gábič v dobré formě,“ zmínil Slováček druhého brankáře Gábu.

Vsetín je navíc v sérii disciplinovanější. Na menší tresty vede Prostějov 20:12, na osobní dokonce 3:0. Ve druhém utkání došlo i na šarvátky.

„To je v play off vždycky. Každý tým chce rozhodit soupeře kvůli přesilovkám. Hraje se na čtyři zápasy, ne na jeden, takže to má pokračování. Potyčky a větší tresty k tomu patří. Který tým udrží nervy, vyhraje,“ uvědomuje si Slováček.

Do Prostějova se vsetínští hokejisté vydají ráno v den utkání, a přestože to nemají domů daleko, na Hané pak přespí. „Je to komfortnější. Hodina v autobuse dělá hodně,“ říká Slováček.

Pro postup do semifinále dělají ve Vsetíně maximum.