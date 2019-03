„Někdy to tam propadne tak, že tam je náš hráč na brankovišti, jindy zase gólman nedává pozor a spadne mu to tam, což byl asi tento případ. Jsem rád, že to tam propadlo, protože to byl důležitý první gól, který nás uklidnil,“ pokračoval zkušený forvard.



Že se v tuzemsku trefil v utkání play off poprvé, bývalý dlouholetý tahoun Montrealu v NHL ani netušil. „Ale já jsem jich tady zrovna moc neodehrál. Nevnímám to rozhodně nijak speciálně. Já přišel s cílem pomoci Kladnu, abychom se dostali do baráže a zabojovali o extraligu. Góly nebo body nejsou pro mě podstatné. Důležité naopak je, jak se to za první dva zápasy rozdělilo mezi více kluků,“ připomněl Plekanec.

Na úvodní výhru 4:2 navázali Rytíři dalším vítězstvím, když dali znovu čtyři góly, ale tentokrát žádný neinkasovali. „Dnes jsme celý zápas odehráli docela v klidu, jak se nám podařilo odskočit na dva a pak i na tři góly. I když tam hosté měli nějaké šance, Lukáš Cikánek to všechno pochytal. Nebýt toho, ten zápas mohl vypadat jinak, ale celkově si myslím, že jsme ho odehráli dobře,“ pochvaloval si centr.

Klíčové chvilky se odehrály v úvodu druhé třetiny, kdy pláchl Rytířům během dvojnásobného oslabení Marek Sikora, ale své sólo nedotáhl ke gólové tečce. I když Kladnu slibná šance zvýšit nevyšla, krátce po skončení druhého z obou trestů upravil na 2:0 Ladislav Zikmund.

„Tohle bylo hrozně důležité, že tam Lukáš (Cikánek) vychytal těch pár nájezdů. Opravdu nás podržel. Odchytal dva výborné zápasy a s takovým gólmanem se pak hraje jednodušeji, když víte, že pochytá důležité věci právě v těch klíčových momentech zápasu. A to se přesně stalo,“ ocenil šestatřicetiletý Plekanec.

Se stoprocentním využitím výhody domácího prostředí na úvod celé série vládla v domácí kabině přirozeně velká spokojenost. „Můžeme být spokojení, ale zase ne až moc. Teď se musíme soustředit na třetí zápas, který bude hodně důležitý,“ prohlásil Plekanec a krotil euforii. „Postup je zatím ještě strašně daleko. Přerov je nepříjemný hlavně doma. Musíme hrát pořád stejně a ještě vylepšit nějaké věci, které neděláme úplně dobře.“

Ve druhé třetině vypadl na delší dobu ze hry hrající majitel klubu Jaromír Jágr. „Nějak tam uklouznul, nebo co. Pak si dělal brusle a už se mu nechtělo nazpátek. Asi už nemělo cenu se vracet. A než by si ty brusle zase zavázal, tak by byl stejně konec třetiny,“ smál se Plekanec.