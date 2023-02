Třebíč na poslední chvíli měnila útočníky. Dva odešli, dva přišli

„Václavovi u nás po sezoně končila smlouva a on i my jsme cítili, že potřebuje změnu a nový impulz,“ uvedl na adresu Krliše pro klubový web Horácké Slavie sportovní manažer a hlavní trenér Kamil Pokorný. „V poslední době u nás nedostával tolik prostoru, kolik by chtěl, a i on sám cítil, že potřebuje novou motivaci, nový impulz a větší vytížení.“

Naopak odchod zkušeného Holce by mohl být citelným oslabením, ostřílený veterán byl v této sezoně s deseti brankami čtvrtým nejlepším střelcem bílých hvězd. „Mirkovi chceme moc poděkovat za práci, kterou u nás odvedl. Byl součástí mužstva, které je devět kol před koncem základní části na prvním místě tabulky Chance ligy, což je pro Třebíč hodně nečekané umístění,“ pochvaluje si Pokorný, který ale vítá příchod ofenzivního štírka.

„Daniel je velice šikovný hráč na puku a je to pravák. Těch máme v útoku nedostatek, a proto nemáme některé formace složené tak, jak bychom potřebovali. To se týká i přesilovkových formací,“ vysvětlil Pokorný Klímkův příchod.