Vlach si po konci v Pardubicích hledá klub, trénuje ve Vsetíně

Třicetiletý útočník začal s průběžně čtvrtým týmem druhé nejvyšší soutěže trénovat poté, co minulý týden skončil v Pardubicích. Do posledního týmu extraligy přišel v listopadu z Plzně, odehrál za něj 13 zápasů a vstřelil jeden gól.

„Mohl trénovat s juniorkou Pardubic, ale když jsme to zjistili, tak vzhledem k tomu, že Roman je Zlíňák a Rosťa tady hrával, podali jsme mu pomocnou ruku,“ řekl trenér Robe Vsetín Luboš Jenáček.

„Domluvili jsme se, že s námi zatím může trénovat. Jeho agent rozhodil sítě a hledá pro něj extraligu nebo zahraničí. Pokud by do závěru ledna, kdy končí přestupní termín, nic nesehnal, mohli bychom do toho vstoupit my.“

Podle informací MF DNES se o Vlachovy služby zajímá také lídr první ligy z Českých Budějovic.