Přerov byl hladovější, přiznal po porážce jihlavský trenér Nekvasil

„Jsme zklamaní. Když v Přerově vedeme o dvě branky a necháme soupeře to takhle otočit, je to hrozná škoda,“ litoval jihlavský kouč Karel Nekvasil. „Teď to období opravdu není dobré, zápasů bez bodu je už spousta,“ zmínil, že Dukla utrpěla šestou porážku v posledních sedmi zápasech.

„I když nějaký herní posun je znát, zase jsme z toho nevytěžili nic. Můžeme být akorát nespokojení,“ připustil Nekvasil.

Duklu znovu srazily stejné chyby, které ji v této sezoně stojí dobré výsledky. „Dostali jsme dva góly v oslabení, tři z dorážek před brankou,“ kroutí hlavou Nekvasil. „Přerov byl prostě hladovější.“

Dukla se tak v tabulce propadla na devátou příčku, na šestou příčku a přímý postup do play off před sobotním zápasem s béčkem Pardubic ztrácí sedm bodů.