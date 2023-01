Jihlavští hokejisté jsou pod dekou, prožili měsíc hrůzy

Nastupovat do utkání z pozice tabulkového outsidera? Tento pocit znali jihlavští hokejisté v posledních letech pouze ze svých ojedinělých sezonních návštěv extraligy, v první lize byli naopak téměř pokaždé v roli favoritů.

Až na letošní ročník – a speciálně na období od loňských Vánoc do současnosti.

„Před měsícem jsme nebyli ani tři body za druhým místem, zatímco teď jsme vypadli i z předkola play off. Byl to měsíc hrůzy,“ povzdechl si sportovní manažer Dukly Jihlava Tomáš Vrábel. „Jsme pod dekou,“ pojmenoval současný stav.

Z obávaného soupeře se chtě nechtě stal tým, na němž si soupeři aktuálně vylepšují svoje bodová konta. Z posledních deseti utkání, v nichž bylo ve hře dohromady třicet bodů, skončily v držení Dukly pouhé čtyři, což je pořádně tristní bilance. Mizerné výsledky navíc svěřence trenéra Viktora Ujčíka poslaly až na 12. příčku Chance ligy!

„V čem je problém? Jednak jsme na začátku měli nějak naplánované složení lajn, jenže přišly nemoci a různá zranění, takže jsme to museli nějak řešit. A bohužel nemáme tak široký kádr, co se týká kvality, abychom dokázali klíčové hráče nahradit,“ uvedl Ujčík.

V posledních dnech se nicméně marodka začala vyprazdňovat, navíc si vedení klubu stáhlo z extraligových Českých Budějovic Tomáše Čachotského. Zlom k lepšímu přesto nenastal.

„Od začátku bojujeme s proměňováním šancí. Nějaké si vypracujeme, ale gól z nich příliš často nedáme. Naopak sami pak uděláme chybu a inkasujeme,“ popsal hlavní problém týmu trenér. „Prostě se v tom teď plácáme, ale dostat se z toho musíme sami,“ dodal.

Play off není samozřejmost

Pokud by základní část Chance ligy skončila nyní, nastala by téměř nemyslitelná situace – vyřazovací část by se musela obejít bez jihlavské Dukly. Tedy bez týmu, který v minulých sezonách sahal většinou až do posledního utkání po extralize. „Absolutně si nedokážu představit, že bychom play off nehráli,“ svěřil se Ujčík. „Zkrátka teď musíme v každém zápase makat, jako by to byla sedmá rozhodující bitva play off,“ přidal návod na změnu.

A ve zlepšení evidentně stále věří také Vrábel. „Myslím, že se pořád ještě můžeme dostat klidně i do první šestky,“ ujišťoval.

Ostatně napovědět může už dnešní duel se sedmým Frýdkem-Místkem. Jenže Dukla ho zase hraje v pelhřimovském azylu, což na lepší náladě hokejistům určitě nepřidá.

„Všichni víme, že nám tohle neustálé cestování nehraje do karet. Věděli jsme před sezonou, že to tak bude, ale nikdo si to pořádně nedokázal představit,“ přiznal Vrábel. „Na druhou stranu víc než půlku sezony jsme to poměrně dobře zvládali. Teď nás ale trápí krize,“ dodal.