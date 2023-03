Tyč! A Jestřábi skončili. Prostějov si podruhé zahrál prvoligové semifinále

V posledních dvou duelech nastoupili Prostějovští jenom ve třech formacích. I přes to se za stavu 1:3 na zápasy dokázali vzedmout a na ledě Vsetína si vítězstvím 3:1 vynutit další zápas série hrané na čtyři vítězné.

Šestý špíl série se hrál v pondělí v Prostějově, a protože Valaši vyhráli 2:1, postupují do finále, kde se v třaskavém derby postaví Zlínu.

„V sezóně jsme se celkově umístili na čtvrtém místě, kluci na ledě vždy nechali maximum a když šlo do tuhého, dokázali hrát jako jeden muž. V letošním ročníku jsme po druhé za sebou dokráčeli až před brány finále, věřím, že je to ukázka toho, že klub je dobře nastaven a v příštích letech můžeme ten výsledek ještě vylepšit,“ ohlížel se trenér Prostějova Aleš Totter.

„Ještě jednou se chci vrátit k fanouškům, po celý rok byli naším pověstným šestým hráčem na ledě a soupeřům se u nás díky jejich podpoře nikdy nehrálo lehce. Nám naopak dodávali druhý dech,“ ocenil.

Totterovi kluci v pondělí prohrávali od 13. minuty, když přesilovou hru Vsetína využil Jiří Říha.

Hanáci vyrovnali vteřinu před koncem druhé části. Jan Bartko přihrál Jakubovi Illéšovi, který vyslyšel žádost tribun a plnou sílou se z dálky opřel do kotouče - a nemýlil se. Illéš tak zaznamenal šestý kanadský bod v play off.

Jenže už v šesté minutě poslední třetiny nahodil kotouč do brankoviště vsetínský Smetana. Puk trefil nohu Daniela Maláka, od kterého se nešťastně odrazil do prostějovské klece.

Infarktový moment přišel čtyři vteřiny před úplným koncem, když tyčku z osy hřiště nastřelil Matouš Venkrbec.

„Všechny zápasy v téhle sérii byly o gól a dnes se to potvrdilo. Trochu se od nás odklonilo štěstí, třikrát jsme trefili tyčku, vítězný gól jsme dostali po odrazu od vlastního obránce,“ litoval Totter.

„Samozřejmě nás to mrzí, doplatili jsme na užší kádr a zranění, chyběl nám také, jak se říká, snajpr. Někdo, kdo to na sebe vezme a vystřelí. Chtěl bych poděkovat fanouškům za úžasnou podporu, hnali nás až do posledních vteřin, za to jsme opravdu vděční,“ uzavřel kouč.