Třebíčský gólman Jekel po čistém kontě: Hlavně, že se nám daří

„Kluci mi hodně pomohli. A taky jsem měl dvakrát, nebo třikrát velké štěstí,“ pustil se pětadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje do hodnocení zápasu, v němž udržel čisté konto.

Výsledek vypadá dost jednoznačně, dá se mluvit o pohodovém utkání? Zapotil jste se vůbec?

Pro brankáře je kolikrát mnohem příjemnější, když na vás jde jedna střela za druhou, než když v bráně pět nebo šest minut mrznete.

A 27 střel je na získání provozní teploty dostatečný počet?

Těžko říct. Je fakt, že chvilkami na mě skoro nic nešlo a pak měl najednou soupeř přesilovku, kdy na mě poslal tři čtyři střely hned za sebou. Každopádně mi přišlo, že sedmadvacet jich snad dohromady ani nebylo.

Za normálních okolností byste se mohl zaměstnat například pozorováním lidí v hledišti, ale to je teď kvůli covidovým opatřením nemožné...

Já se raději nerozptyluju, soustředím se na zápas a nepřipouštím si nějaké zbytečné myšlenky. Pořád sleduju puk a hru.

Pro vás to v letošní sezoně byla, pokud se nepletu, už čtvrtá vychytaná nula. To je slušná vizitka, souhlasíte?

A víte, že ani nevím. Já bych řekl, že spíš třetí, ale nejsem si jistý. Popravdě řečeno, na tyhle věci moc nekoukám. Pro mě je daleko důležitější, že se vyhrává a že se daří celému týmu.

Každopádně pohled do tabulky je v poslední době čím dál příjemnější, na vedoucí Jihlavu už ztrácíte pouhých pět bodů.

Podle mě bychom se neměli koukat do tabulky, ale jenom na naši hru. Pořád se soustředit, dodržovat systém určený trenéry. Jít do každého zápasu s pokorou, nemyslet si, že když jsme teď pětkrát, nebo šestkrát po sobě vyhráli, že to tak půjde dál samo.

Teď už mluvíte o následujícím utkání v Šumperku? Podle papírových předpokladů byste s ním neměli mít velké problémy, vždyť je momentálně v Chance lize předposlední.

O tom právě mluvím, že na tyhle věci vůbec nesmíme koukat. Šumperk má hodně kvalitní hráče, takže se musíme od začátku soustředit na naši hru a dál makat, makat a makat.

Už jste si zvykl na pravidelné testování před zápasy?

Samozřejmě, že to není nic příjemného, ale pořád lepší podstoupit test a hrát, než být úplně bez zápasů jako loni v říjnu či listopadu. To jsme byli všichni akorát v depresi. V porovnání s tím se ta minuta nepříjemného pocitu dá naprosto v pohodě přežít.