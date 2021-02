Podesáté? Třebíč by ráda prodloužila sérii. I Jihlava chce uspět

Ještě minutu před koncem normální hrací doby vedli hokejisté Horácké Slavie Třebíč na kladenském stadionu 2:1. Domácí však v závěru zkusili hru bez brankáře a po 17 vteřinách srovnali krok.

„Výhoda jednoho hráče navíc před naší brankou rozhodla. Soupeř tam najednou zezadu vyplaval nehlídaný, puk vypadl vedle tyče a on už měl jednoduché zamést ho do brány,“ popsal vyrovnávací trefu kladenského Tomáše Plekance třebíčský kapitán Lukáš Nedvídek.

To on byl předtím úspěšným střelcem, který poslal Horáckou Slavii do vedení. „Myslím, že jsme zrovna hráli přesilovku pět na tři, s klukama jsme si tam vyměnili pár rychlých puků, já pak vypálil z jedničky a padlo to tam,“ vrátil se k situaci ze 43. minuty odchovanec hradeckého hokeje, který příští týden v úterý oslaví sedmadvacáté narozeniny.

Kromě už zmiňovaného Plekance nastoupil v dresu domácího týmu znovu také hvězdný Jaromír Jágr. Ten už ale v Česku nějakou dobu působí, takže souboje s ním pro soupeře pomalu, ale jistě ztrácejí slavnostní příchuť.

„Jasně, že se chce každý z nás hecnout a Jágra porazit. To zůstalo stejné, ale jinak už to není zas až takový svátek jako kdysi, když jsme proti němu hráli poprvé,“ přiznal Nedvídek.

V prodloužení ani jedno z mužstev nerozhodlo, takže na řadu přišly samostatné nájezdy.

„A to je vždycky padesát na padesát, že to vyjde,“ připomněl Nedvídek. „Škoda, že jsme v prodloužení nevyužili přesilovku,“ litoval promarněné šance na zisk druhého bodu.

Nakonec se totiž musela Třebíč spokojit pouze s jedním, v nájezdech bylo úspěšnější Kladno. Každopádně si Horácká Slavia udržela svoji povedenou bodovou šňůru a už dnes večer v domácím souboji s Frýdkem-Místkem ji může zaokrouhlit na rovných deset v řadě. „Pokud budeme mít dobrý pohyb, budeme hrát náš hokej a určovat tempo hry, tak vyhrajeme,“ nepochyboval Nedvídek.

Úplně jiná třetí třetina

Vyhrát by ve středu v Přerově chtěla určitě i Dukla Jihlava, která se po pondělním vítězství 4:3 v prodloužení na ledě pražské Slavie pevněji usadila na čele prvoligové tabulky.

„Poté, co jsme doma ztratili bod s Kladnem po špatné třetí třetině, jsme naopak teď ve třetí třetině zabrali a vyrovnali. Jsem rád, že jsme zvládli v závěru dvě oslabení a vyhráli,“ radoval se hlavní kouč jihlavského A-týmu Viktor Ujčík.

Tím, kdo rozhodl zápas se Slavií, byl jihlavský útočník Tomáš Harkabus. Puk poslal do brány chvilku poté, co předtím jeho spoluhráč Vlastimil Bilčík zabránil jistému gólu na opačné straně.

„Na slávistu zívala prázdná brána, ale najednou se tam zjevil Vlasta, nataženou hokejkou do toho skočil a vytěsnil puk mimo bránu. Má tudíž na extra bodu také obrovskou zásluhu,“ pochválil na klubovém webu kolegu z obrany Harkabus.