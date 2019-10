Skvěle nám chytal gólman, radoval se po výhře žďárský kapitán Pleva

Zatím si v novém ročníku třetí nejvyšší domácí hokejové soutěže příliš radosti neužili, ovšem ta, která přišla ve středu večer v Šumperku, stála za to. Žďárští hokejisté dokázali obrat o všechny body do té doby neporažené Draky. Domů se vraceli s vítězstvím 4:2.

„Jaký jsme použili recept? My jsme s nimi hráli dobré zápasy už loni, takže jsme si celkem věřili. Navíc jsme plnili taktiku, kterou jsme si před utkáním řekli,“ prozradil třiatřicetiletý kapitán žďárských plamenů Martin Pleva. „Základ byl, že nám skvěle zachytal gólman,“ přidal zkušený bek pochvalu pro brankáře Jana Čápa.

Do kolen vás nesrazilo ani to, že vaše první dvougólové vedení v souboji ještě soupeř dokázal dotáhnout...

My jsme začali opravdu dobře, první třetina se nám povedla. Měli jsme v ní ještě další přečíslení, které jsme mohli využít. A pak přišla druhá část, v níž jsme se najednou sami dostali pod tlak zbytečnými fauly. Domácí toho dokázali využít a vyrovnali, jenže my jsme pořád hráli svoji hru. Věřili jsme si.

Pro Šumperk to byla první porážka, pro vás naopak teprve druhé vítězství. Může být právě tohle odrazový můstek k lepším výsledkům?

Pevně v to doufáme. Od začátku sezony máme problémy s obránci, je nás málo. Ale teď už se maličko dáváme do kupy. Každopádně hlavně potřebujeme, aby nás podržel gólman, což se v posledních dvou zápasech dařilo. To všechno nám dává naději, že postupně začneme stoupat tabulkou.

Máte letos jako kapitán žďárského týmu hodně práce?

Samozřejmě že se snažím s klukama hodně mluvit. Po zápase, ale i během třetin. Pořád je hecuju. Na druhou stranu vím, že máme super partu a nálada v kabině není poraženecká. V tom je naše, a tedy i moje výhoda.

Když se ještě vrátím k utkání se Šumperkem a malinko ho zlehčím, tak jste vlastně na dálku pomohli rivalovi z Havlíčkova Brodu, který díky vám zůstává na druhém místě pouze s jednobodovou ztrátou na Draky...

(usmívá se) To ale rozhodně nebyl důvod, proč jsme chtěli vyhrát. My nekoukáme, kdo je nahoře, naší snahou je, abychom se pohybovali někde kolem pátého, šestého místa. Abychom si zajistili účast v play off. K tomu musíme jít postupnými krůčky. Kdo je první nebo druhý, nás nezajímá.

Předpokládám, že ve čtvrtek se vám po vyhraném utkání vstávalo do práce mnohem lépe. Mimochodem, kdy jste se vrátili ze zápasu?

Ze Šumperka to naštěstí není úplně daleko, takže někdy kolem jedenácté jsme byli doma. Ráno jsem pak vstával v šest, protože to mám do práce nějakých čtyřicet kilometrů.

Můžete prozradit, co děláte?

Pracuju jako projektový manažer.

Tak to vám musela po takovém výkonu jít práce pěkně od ruky, mám pravdu?

(směje se) Jasně. I když musím znovu zopakovat, že u nás vládne dobrá nálada pořád, takže to nebylo nic výjimečného. Je to takový paradox. Většinou hráči po porážkách do kabiny nechodí moc rádi, ale u nás je to jiné. I na tréninky jde člověk s radostí. Taky proto našemu týmu pořád věřím.

V sobotu máte volno a ve středu pak doma hostíte Hodonín. Jaký je to soupeř?

Další po Šumperku, který se snaží hrát hokej, což nám většinou vyhovuje. Pokud odvedeme výkon, na který máme, můžeme hrát s každým. A taky každého porazit. Záleží čistě jenom na nás.